روبيو يشيد بإرسال حكومة أذربيجان شحنات وقود إلى أرمينيا

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بحكومة أذربيجان لإرسالها شحنات وقود إلى أرمينيا، كبادرة هامة تُجسد التزام أذربيجان المستمر باتفاقية السلام التاريخية بين البلدين.



جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه روبيو مع وزير خارجية أذربيجان، جيهون بايراموف، بحسب بيان لنائب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت نشرته وزارة الخارجية.



وذكر البيان أن روبيو أكد أن شحنات الوقود التي أرسلتها الحكومة الأذرية إلى أرمينيا تؤكد التزام أذربيجان المستمر باتفاقية السلام التاريخية بين البلدين، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة البيت الأبيض في 8 أغسطس 2025.



وتناول الوزيران تدابير أخرى لبناء الثقة بهدف تعزيز السلام والازدهار في منطقة جنوب القوقاز، وأشادا بالتطورات الإيجابية في العلاقات الأمريكية الأذرية.