الجيش السوري: قسد انسحب من مخيم الهول وأخرج كل المحتجزين منه
شيخ الأزهر يؤكد لضيوف الأوقاف على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي بما يخدم المجتمعات
حماس: الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية
الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة
وفاة شاب داخل مسجد عقب أدائه الصلاة بشبرا الخيمة
القبض على طالبين تعاملا بشكل غير لائق مع معلمتهما
إجراءات قانونية تجاه سيدة ادعت استغلال فرد شرطة لعمله والتعدى على والدها
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
أخبار العالم

روبيو يشيد بإرسال حكومة أذربيجان شحنات وقود إلى أرمينيا
أ ش أ

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بحكومة أذربيجان لإرسالها شحنات وقود إلى أرمينيا، كبادرة هامة تُجسد التزام أذربيجان المستمر باتفاقية السلام التاريخية بين البلدين.


جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه روبيو مع وزير خارجية أذربيجان، جيهون بايراموف، بحسب بيان لنائب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت نشرته وزارة الخارجية.


وذكر البيان أن روبيو أكد أن شحنات الوقود التي أرسلتها الحكومة الأذرية إلى أرمينيا تؤكد التزام أذربيجان المستمر باتفاقية السلام التاريخية بين البلدين، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة البيت الأبيض في 8 أغسطس 2025.


وتناول الوزيران تدابير أخرى لبناء الثقة بهدف تعزيز السلام والازدهار في منطقة جنوب القوقاز، وأشادا بالتطورات الإيجابية في العلاقات الأمريكية الأذرية.

