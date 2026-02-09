مدرب البايرن: لا أهتم بالارقام القياسية وهدفي الفوز بالدوري الإلماني

أكد البلجيكي فينسينت كومباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، أن تركيزه الأساسي منصب على حسم لقب الدوري الألماني .

وقال كومباني أنه يسعي لحسم اللقب وليس السعي خلف تحطيم الأرقام القياسية .

وحقق الفريق البفاري فوزاً كبيرا علي هوفنهايم بنتيجة 5 /1 في البوندسليجا ليرفع رصيده الي 79 هدفاً في 21 مباراة فقط، ليصبح على بعد خطوات من تحطيم الرقم التاريخي المسجل باسم النادي (101 هدفا) في موسم 1971 /1972.

وأضاف كومباني أن هدفهم الفوز بالبطولة بغض النظر عن اي ارقام قياسية أخري.