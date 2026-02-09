استجابة لبرنامج «على مسئوليتي».. التخلص من القمامة والنفايات قرب الأهرامات| فيديو

كشف محمد مرعي، المتحدث باسم محافظة الجيزة، تفاصيل التلخص من أكوام القمامة المتراكمة بالقرب من منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، استجابة للنداء المقدم من الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، بعد تداول مقاطع فيديو لتراكم النفايات والقمامة والحيوانات النافقة في المنطقة.

وقال محمد مرعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «اشتغلنا من الأمس على محيط المنطقة بالكامل كمنطقة عمل شاملة من أجل إزالة القمامة والنفايات، ونجحنا في إزالة أكوام القمامة المتراكمة وأصبحت المنطقة خالية من القمامة».

وأضاف مرعي: «اتخذنا مجموعة من الإجراءات في المنطقة لضمان عدم عودة الوضع مرة أخرى للحالة السابقة».

وأشار متحدث محافظة الجيزة إلى أنه تم عمل نقطة متابعة في المنطقة لضمان عدم معاودة الوضع مرة أخرى والتنبيه على أهالي المنطقة لعدم تكرار المشهد.

وذكر مرعي أنه تم الاتفاق مع أصحاب الاسطبلات أيضًا من أجل رفع القمامة من المنطقة بشكل يومي.