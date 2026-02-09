لجنة الاتصالات: الدولة تتخذ خطوات جدية لمواجهة التطبيقات والألعاب التي تهدد الأمن القومي والصحة النفسية

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن حالات الابتزاز الإلكتروني والتنمر والإدمان الرقمي بين الأطفال في تزايد مستمر، مشددًا على أن السوشيال ميديا أصبحت "سلاحًا ذو حدين" يتطلب رقابة صارمة من الأسرة والدولة.

وقال أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الدولة تتخذ خطوات جدية لمواجهة التطبيقات والألعاب التي تهدد الأمن القومي والصحة النفسية.

وتابع أن لجنة الاتصالات تتابع التطبيقات والألعاب التي تحرض على العنف أو الانتحار أو تتعارض مع القيم المجتمعية، مشيرًا إلى أن حجب أي منصة يتم وفق تقارير فنية وقانونية مثبتة.