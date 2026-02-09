قنديل ودويدار يتفقدان عددا من المنشآت الصحية بسوهاج

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، زيارة تفقدية ميدانية إلى محافظة سوهاج، رافقه خلالها الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشملت الزيارة تفقد عدد من المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية الأولية، حيث استهل نائب وزير الصحة جولته بزيارة مستشفى جرجا العام، وتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، الأطفال.

جولة تفقدية

رعاية الأطفال حديثي الولادة، القسم الداخلي، الأشعة، بنك الدم، المعمل، والصيدليات، واطمأن على انتظام العمل، وتوافر الأطقم الطبية، وجاهزية الأقسام المختلفة، وذلك بحضور إدارة المستشفى.

كما تفقد "قنديل" وحدة طب الأسرة بنجوع مازن التابعة لمركز دار السلام شرق المحافظة، ووجّه بوضع خطة تدريبية متكاملة لرفع كفاءة الكوادر التمريضية، مؤكدًا على أهمية تحسين جودة الأداء.

وحرص على الاستماع للمواطنين والتعرف على آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة الصحية المقدمة.

واختتم نائب وزير الصحة جولته بتفقد مستشفى دار السلام المركزي، حيث شملت الزيارة أقسام الاستقبال والطوارئ، الأشعة، المعمل، القسم الداخلي للأطفال، والعيادات المسائية.

ووجه بمتابعة أعمال الإنشاءات الجارية والتأكيد على سرعة الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة و تلاها تفقد مستشفي الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأكد نائب وزير الصحة خلال الزيارة على استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، والعمل على تذليل أي تحديات تواجه الفرق الطبية، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير خدمة صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين.