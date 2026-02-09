قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جراحة تنهي معاناة خمسيني.. وصحة سوهاج ترفع كفاءة أطباء الأسنان

جانب من الدورات التدريبية
جانب من الدورات التدريبية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تواصل مديرية الصحة بسوهاج مسيرة العطاء والعمل الميداني، في إطار حرصها على تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وبالتنسيق مع الدكتورة منى البيار مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بوزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتور باهر نعيم مدير عام طب الأسنان بمديرية الصحة.

ماذا حدث؟

وفي هذا السياق، نجح فريق متميز من قسم جراحة الفم والأسنان بمستشفى سوهاج العام في إجراء تدخل جراحي دقيق لاستئصال كيس دهني بالفك العلوي لمواطن في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من آلام مزمنة وتآكل بالعظام المحيطة بالأسنان والفك العلوي، بالإضافة إلى حدوث فتح بالجيب الفكي.

واستقبل قسم الأسنان الحالة، حيث خضعت للفحوصات الطبية والأشعات اللازمة لتحديد حجم التكيس وأسبابه، قبل أن يقرر الفريق الطبي التدخل الجراحي الفوري. وتم استئصال الكيس بنجاح تحت التخدير الموضعي، مع التعامل الطبي الدقيق مع موضع الفتح بالجيب الفكي، وإعطاء المريض الإرشادات العلاجية اللازمة، إلى جانب متابعة حالته بعد الجراحة للتأكد من استقرارها.

وفي إطار الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر، باعتباره أحد أهم ركائز تطوير المنظومة الصحية، أولت مديرية الصحة بسوهاج ملف التدريب أهمية خاصة، انطلاقًا من إيمانها بأن رفع كفاءة الفرق الطبية ينعكس مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشهد مركز التدريب الإقليمي افتتاح دورة متخصصة في طب أسنان الأطفال (Pedodontic)، تستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 30 طبيب أسنان من مختلف الإدارات الصحية، بهدف تطوير مهاراتهم في التعامل مع حالات الأطفال.

كما تم تنظيم يوم علمي بعنوان “Management of Impacted Tooth” حول أحدث أساليب التعامل مع الأسنان المدفونة، بمشاركة عدد من أطباء الأسنان بمستشفى سوهاج العام، في إطار تبادل الخبرات ومواكبة المستجدات العلمية.

وتؤكد مديرية الصحة استمرارها في الجمع بين تقديم خدمة علاجية متميزة، ودعم مسارات التدريب والتطوير، بما يضمن الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء محافظة سوهاج.

