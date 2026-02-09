قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إجراء 8 عمليات كبرى ناجحة لمرضى الأورام بمستشفيات سوهاج الجامعية

جانب من العمليات الجراحية
جانب من العمليات الجراحية
سوهاج _ أنغام الجنايني

صرح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بأنه في إطار حرص الجامعة على دعم المنظومة الصحية والتخفيف عن مرضى الأورام، تم إجراء ٨ عمليات جراحية كبرى ناجحة لمرضى أورام الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة.

 وذلك بمستشفيات سوهاج الجامعية، بهدف القضاء على قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

وأوضح النعماني أن هذه الجراحات أُجريت على هامش المؤتمر العلمي وورشة العمل لجراحة الغدد اللعابية، التي نظمتها وحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة بقسم الجراحة العامة، مشيدًا بجهود الفرق الطبية وما حققته من نتائج إيجابية تعكس مستوى التميز الطبي بمستشفيات الجامعة.

جامعة سوهاج

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن تنظيم هذه الفعاليات العلمية والعملية يأتي في إطار حرص الكلية على الربط بين التعليم الطبي المستمر والتطبيق العملي، بما يسهم في رفع كفاءة الأطقم الطبية وتبادل الخبرات، وتحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى.

وأشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن المستشفيات تعمل وفق خطة متكاملة للقضاء على قوائم الانتظار، خاصة في التخصصات الدقيقة، مؤكدًا أن توفير الإمكانيات اللازمة ودعم الفرق الطبية أسهم بشكل مباشر في إنجاح هذه العمليات الجراحية الكبرى.

وأوضح الدكتور مينا ظريف، رئيس أقسام الجراحة العامة وجراحة الأورام والمناظير، أن هذه الجراحات تُعد من العمليات الدقيقة والمعقدة، وتم تنفيذها بنجاح وفق أحدث البروتوكولات الطبية، بما يعكس التطور الكبير في مستوى الأداء الطبي داخل مستشفيات سوهاج الجامعية.

كما أكد الدكتور كمال الشرقاوي، أستاذ جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة، ورئيس وحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة، ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر وورشة العمل شهدا مشاركة متميزة من الخبراء والمتخصصين.

وأسفرا عن تنفيذ عدد من الجراحات الكبرى بنجاح، بما يسهم في نقل الخبرات وتقديم خدمة علاجية متقدمة لمرضى أورام الرأس والرقبة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي عمليات جراحية

