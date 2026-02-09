قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تعاونهما لأول مرة.. يسرا: محمد سامي مخرج متميز وفنان كبير

محمد سامي ويسرا
محمد سامي ويسرا
ميرنا محمود

أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها وفخرها بالتعاون مع المخرج محمد سامي كممثل للمرة الأولى؛ من خلال مسلسل قلب شمس.

وكتبت يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «كلامك كبير وغالي قوي على قلبي، وسعيدة جدا إن إحنا هنكون سوا في أول تجربة تمثيل ليك، أنت مخرج متميز وفنان كبير».

وأضافت: «مبروك علينا، وإن شاء الله ننجح سوا، وربنا يكتب لنا كل النجاح والتوفيق، وأنت فنان أنا بثق فيه جدا، ومبسوطة إن إحنا سوا».

وأن أعلن المخرج محمد سامي، عن مشاركته كـ«ممثل للمرة الأولى» مع النجمة يسرا، في مسلسل «قلب شمس».

وكتب محمد سامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مسلسل قلب شمس، للنجمة الكبيرة يسرا، والعبد لله معاها كممثل لأول مرة، ليا الشرف إن أول بطولة ليا كممثل تكون بالمشاركة مع قامة وتاريخ كبير زي الأستاذة يسرا، وإن شاء الله بوعدكم بعمل يحترم كل بيت عربي».

وأضاف: «مجهود كبير في المشروع ده، وصديقي جو الخوند، والمنتجة مها سليم.. المسلسل من تأليفي وإخراجي، وبطولة ممثلين كبار، وكلهم مقدمين أدوار جميلة جدا، وهم: درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي، ميشيل مساك، سولي، أيسل رمزي، توانا الجوهري.. مسلسل قلب شمس دراما اجتماعية رومانسية».

محمد سامي يسرا قلب شمس مسلسل قلب الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة الحديدي

أسامة الحديدي: الأزهر رسالة طمأنينة عالمية وحصن لحماية الوسطية وقيم التعايش

شروط التبرع بالأعضاء والأنسجة

شروط التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة.. أزهري يكشف عنها

هل يستجيب الله دعاء الصائم إذا لم ينطق به عند الإفطار؟

هل يستجيب الله دعاء الصائم إذا لم ينطق به عند الإفطار؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

المزيد