بعد تعاونهما لأول مرة.. يسرا: محمد سامي مخرج متميز وفنان كبير

أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها وفخرها بالتعاون مع المخرج محمد سامي كممثل للمرة الأولى؛ من خلال مسلسل قلب شمس.

وكتبت يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «كلامك كبير وغالي قوي على قلبي، وسعيدة جدا إن إحنا هنكون سوا في أول تجربة تمثيل ليك، أنت مخرج متميز وفنان كبير».

وأضافت: «مبروك علينا، وإن شاء الله ننجح سوا، وربنا يكتب لنا كل النجاح والتوفيق، وأنت فنان أنا بثق فيه جدا، ومبسوطة إن إحنا سوا».

وأن أعلن المخرج محمد سامي، عن مشاركته كـ«ممثل للمرة الأولى» مع النجمة يسرا، في مسلسل «قلب شمس».

وكتب محمد سامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مسلسل قلب شمس، للنجمة الكبيرة يسرا، والعبد لله معاها كممثل لأول مرة، ليا الشرف إن أول بطولة ليا كممثل تكون بالمشاركة مع قامة وتاريخ كبير زي الأستاذة يسرا، وإن شاء الله بوعدكم بعمل يحترم كل بيت عربي».

وأضاف: «مجهود كبير في المشروع ده، وصديقي جو الخوند، والمنتجة مها سليم.. المسلسل من تأليفي وإخراجي، وبطولة ممثلين كبار، وكلهم مقدمين أدوار جميلة جدا، وهم: درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي، ميشيل مساك، سولي، أيسل رمزي، توانا الجوهري.. مسلسل قلب شمس دراما اجتماعية رومانسية».