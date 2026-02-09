قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بعد رفض دعوى التعويض.. محمد سامي عن أزمته مع عفاف شعيب: مانزودش عليهم الهم

محمد سامي
محمد سامي
ميرنا محمود

علق المخرج محمد سامي علي قرار المحكمة برفض دعوى التعويض المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضده بتهمة السب والقذف.

و كتب محمد سامي عبر انستجرام:مدام عفاف شعيب بقالها سنتين بترفع عليا قضايا وبتخسرها ، و النهاردة كانت آخر قضية وبرضه خسرتها ، ما عرفش ليه هي مصره تقاضینی بدون و جه حق و تقول إني سبتها و غلطت فيها في أحد البرامج التلفزيونية و ده محصلش ، و المحاكم حکمت إنه محصلش و بأحكام نهائية والمحاكم سببت أحكامها بأنه لم يحدث منى تجاهها أي تجاوز أو إساءة و كل الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية والمدنية كانت لصالحى فى كل الدرجات.

و أضاف: و أصلا الحلقة اللي هي إدعت إنى سبتها فيها موجوده أون لاين و أي حد يقدر يشوفها ، أنا مستحيل أتجاوز في حق ست في سن أمي أو أكبر و کمان فنانة كبيرة و ليها تاريخها .

و تابع : أنا أول مرة اقول تصريح بخصوص الموضوع ده لأنى إنتظرت لما الفنانة تخسر القضايا بكل درجاتها زي ما حصل وبعدين أتكلم ، و دلوقتى بناقش أنا و المستشار القانوني الأستاذ / شعبان سعيد المحامى المفروض نعمل إيه الفترة دى بعد سنتين من التجاوز في حقى و الإساءة لشخصى ، إما إننا نبدأ نتخذ إجراءات قانونية ضدها بالتعويض على التشهير و إفساد السمعة أو إننا نقول عفا الله عما سلف و الست و المحامى بتاعها دلوقتي فيهم اللى مكفيهم و المفروض نكبر دماغنا و مانزودش عليهم الهم و نسامحهم و ناخدهم و نتعشى مع بعض بره و نعزمهم على ريش و . بيتزا )

و أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها برفض دعوى التعويض المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي بتهمة السب والقذف..

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد، تأجيل دعوى التعويض المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، بتهمة السب والقذف.


الفنانة عفاف شعيب كانت قد رفعت دعوى تعويض ضد المخرج محمد سامي، بعد اتهامه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخلال حديثه في إحدى البرامج التلفزيونية.

وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه، من المخرج محمد سامي.

محمد سامي قضيه محمد سامي و عفاف شعيب المخرج محمد سامي رفض دعوى التعويض

