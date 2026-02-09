قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
برلماني: زيارة الرئيس السيسي لأبو ظبي تفتح آفاقا غير مسبوقة للاستثمار وتؤسس لشراكة عن المستقبل
بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي
محافظات

بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب

جثة
جثة
إبراهيم الهواري

عثرت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية، على جثمان السيدة التي سقطت في مصرف زاوية النجار بدائرة مركز قليوب، وذلك بعد أربعة أيام من عمليات البحث المكثفة والمتواصلة التي شاركت فيها فرق الحماية المدنية والإنقاذ النهري.

بلاغا بالواقعة 

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا منذ عدة أيام يفيد بسقوط سيدة في مياه المصرف أثناء قيامها بجمع القمامة، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات التمشيط والبحث باستخدام المعدات المتخصصة، وسط متابعة مستمرة من الجهات المعنية.


وعلى مدار الأيام الماضية، واصلت فرق الإنقاذ جهودها على طول مجرى المصرف، في محاولة للوصول إلى الجثمان، وسط حالة من الترقب والحزن بين أهالي المنطقة الذين ناشدوا الجهات المختصة تكثيف البحث.
وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

القليوبية محافظة القليوبية قوات الإنقاذ النهري قليوب الأجهزة الأمنية

سعر الذهب

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

