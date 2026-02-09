بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب

عثرت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية، على جثمان السيدة التي سقطت في مصرف زاوية النجار بدائرة مركز قليوب، وذلك بعد أربعة أيام من عمليات البحث المكثفة والمتواصلة التي شاركت فيها فرق الحماية المدنية والإنقاذ النهري.

بلاغا بالواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا منذ عدة أيام يفيد بسقوط سيدة في مياه المصرف أثناء قيامها بجمع القمامة، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات التمشيط والبحث باستخدام المعدات المتخصصة، وسط متابعة مستمرة من الجهات المعنية.



وعلى مدار الأيام الماضية، واصلت فرق الإنقاذ جهودها على طول مجرى المصرف، في محاولة للوصول إلى الجثمان، وسط حالة من الترقب والحزن بين أهالي المنطقة الذين ناشدوا الجهات المختصة تكثيف البحث.

وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.