عاجل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
السجن 4 سنوات المتهم بخدش حياء طفلة بزهور بورسعيد
محكمة النقض تبطل انتخابات دائرة منيا القمح وتعيدها من جديد
أرنولد بين الانتقادات والشائعات.. هل يحسم ريال مدريد مستقبله في الفريق؟
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أتربة عالقة ونشاط للرياح
مواجهات مؤجلة بالدوري المصري .. صراع القمة والهبوط يشعل الأربعاء المقبل
الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في منطقة الكاريبي
دار الإفتاء: 4 حالات يجوز فيها صيام آخر يوم من شعبان
التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا
محافظات

محافظ القليوبية وسفير السويد يتفقدان مبادرة الفصل الأخضر بمدرسة القناطر الخيرية الرسمية

إبراهيم الهواري

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، داج يولين-دانفيلت، سفير مملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارة ميدانية لمدرسة القناطر الخيرية الحديثة الرسمية للغات، لتفقد مبادرة «الفصل الأخضر» والاطلاع على التجربة الرائدة لزراعة أسطح المدارس، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والجانب السويدي، بهدف تطوير البيئة التعليمية وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية.


وخلال الجولة، تفقد المحافظ والسفير الفصل الأخضر المقام أعلى سطح المدرسة، والذي تم تصميمه وفق معايير هندسية وبيئية دقيقة، ليضم أنواعًا مختارة من نباتات الزينة والصبار قليلة الاستهلاك للمياه، بما يضمن الحفاظ على السلامة الإنشائية للمبنى. وتهدف المبادرة إلى إتاحة بيئة تعليمية مفتوحة ومحفزة للطلاب، تسهم في رفع كفاءتهم الاستيعابية، وتحسين حالتهم النفسية والذهنية، وتنمية روح الانتماء للمنشآت التعليمية.
ومن جانبه، أعرب السفير السويدي داج يولين-دانفيلت عن تقديره للتجربة المصرية في دمج البعد البيئي بالعملية التعليمية، مؤكدًا أن مشروع «الفصل الأخضر» يمثل نموذجًا متقدمًا لتشجيع التفكير الإبداعي لدى الطلاب، وليس مجرد تشجير للمباني. وأشار إلى أن التعلم داخل بيئة صحية وجميلة يُعزز الوعي البيئي لدى النشء، ويُرسخ ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الاستدامة البيئية داخل المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن تجربة «الفصول الخضراء» أثبتت نجاحها العملي، وأن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تنفيذ المبادرة بعدد أكبر من المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
واختتم المحافظ الجولة بالتأكيد على أهمية تعظيم أطر التعاون والشراكة بين مجتمع الأعمال والشركات المصرية والسويدية لدعم المبادرات البيئية والتعليمية المستدامة.
كما قدم طلاب المدارس عروضًا فنية ترحيبًا بالوفد، تعبيرًا عن سعادتهم بهذه المبادرة التي أضفت مظهرًا حضاريًا وجماليًا على بيئتهم التعليمية.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية سفير السويد القناطر الخيرية

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

عفاف شعيب ومحمد سامي

رفض دعوى التعويض المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد محمد سامي

وزير العدل من مراسم أداء معاوني النيابة الإدارية الجدد اليمين القانونية: كونوا على قد المسئولية لحمل رسالة العدالة

وزير العدل يوجه نصائح لمعاوني النيابة الإدارية الجدد خلال أداء اليمين القانونية

الشاب الضحية

بعد أشهر من اختفاء الضحية .. تروسيكل يكشف جريمة قـ.ـتل ابن أطفيح

طبيب يحذر: علامة بسيطة في بطنك تدل على مرض خطير

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

