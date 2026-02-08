قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة شخصين وإحداث تلفيات بغرفة الجراحة فى مشاجرة بمستشفى كفر شكر

إبراهيم الهواري

أصيب شخصان في مشاجرة بسبب خلافات بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لتلقي العلاج، واتخاذ اللازم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخصين في مشاجرة بمدينة كفر شكر.

تفاصيل الواقعة 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات إصابة الطرف الأول أحمد ط. ف، 25 سنة، مقيم مدينة كفر شكر، بكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة الطرف الثاني أحمد م. م، 22 سنة، مقيم مدينة كفر شكر، بجروح في الرأس.


وأثناء تواجد الطرفين داخل المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية وإعداد التقارير الطبية، تجددت الاشتباكات بينهما، وتعدى أحدهما على الآخر بغرفة الجراحة، مما أدى إلى إحداث تلفيات في غرفة الجراحة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها. وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 751 جنح كفر شكر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

