ديني

البحوث الإسلامية يعلن خطته الدعوية والتوعويّة خلال شهر رمضان المبارك

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
إيمان طلعت

انطلاقًا من المسئوليَّة الدِّينيَّة والمجتمعيَّة، وحرصًا على نَشْر الوعي الدِّيني والتربية الأخلاقيَّة خلال شهر (رمضان) المبارك، أعلنت الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف خطَّتها الدعويَّة والتوعويَّة لهذا الشهر الكريم؛ إذ تمزج بين النشاط الإلكتروني المكثَّف والفعاليَّات الميدانيَّة الموسَّعة، لتصل إلى كل فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال والنساء، وفئة الصم وضعاف السمع، وصولًا إلى الشباب والطلاب والجهات الرسميَّة، وتعكس هذه الخطة جهود المجمع في تعزيز رسالة الأزهر في الوسطيَّة والاعتدال، ونَشْر القِيَم الدِّينيَّة الأصيلة بأسلوب متجدِّد يلائم العصر ومتطلباته، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر  أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف  أ.د محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

نشاط إلكتروني
يشمل النشاط الإلكتروني لمجمع البحوث الإسلاميَّة برامج متكاملة تهدف إلى نَشْر الوعي الدِّيني والأخلاقي خلال الشهر الفضيل، وتغطية مختلِف فئات المجتمع بطريقة جذَّابة ومتنوِّعة؛ إذ يقدِّم وعَّاظ الأزهر 30 حلقة لكلٍّ من برامج: (وصايا الصائمين)، و(فتاوى الصيام)، و(يُحِبهم الله)، إلى جانب 12 حلقة لكلٍّ من: (مِنْ حِكَم لقمان)، و(وقفة مع آية)، و(حديث القلب)، و10 حلقات لكلٍّ من: (إحياء)، و(نور الهداية)، و(فقه الحياة)،  و8 حلقات من برنامج (ولكن الله يعرفهم)، بينما يُقدَّم محتوًى تفاعليٌّ على شكل (ريلز) يشمل 30 حلقة من الابتهالات، مع نَشْر بوسترات يوميًّا  من (الأدعية المأثورة)، و(فضل الصوم)، و(حدث في رمضان)، فضلًا عن نَشْر فيديوهات تحت عنوان: (قطوف وعظيَّة)، و(خاطرة دعويَّة)، وحلقات كرتون بعنوان: (زهور من بستان الرسول ﷺ).

أمَّا برامج واعظات الأزهر، فتشمل 30 حلقة بلغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع؛ لضمان الدَّمج الكامل وإيصال الرسالة الدِّينيَّة، إضافةً إلى 30 حلقة من برنامج (أبطال في رمضان) للأطفال؛ لغرس القِيَم الأخلاقيَّة بأسلوب قصصي ممتع، و15 حلقة من برنامج (وصايا للصائمات) للفتيات والنساء، و10 حلقات من برنامج (فتاوى النساء في رمضان)؛ لتوضيح الأحكام الشرعية ورَبْطها بواقع الأسرة المسلمة، كما تُقدَّم برامج أسبوعية باللُّغة الإنجليزيَّة، وعدد من المحاضرات المتخصِّصة حول فقه الصيام لغير الناطقين بالعربيَّة، إلى جانب مقارئ قرآنيَّة يوميَّة لجميع الفئات.

نشاط ميداني
في حين يشمل النشاط الميداني لمجمع البحوث الإسلاميَّة تنفيذ عدد كبير مِنَ الملتقيات واللقاءات التي تهدف إلى تعزيز الوعي الدِّيني والتفاعل المباشر مع المجتمع خلال شهر (رمضان) المبارك؛ إذ  سيُعقد أكثر من 4800 ملتقًى فكريٍّ في مناطق جماهيريَّة مختلفة لمناقشة موضوعات دعويَّة وفِكريَّة متنوِّعة، بالإضافة إلى 10500 لقاء مشترك بين وعَّاظ الأزهر وأئمَّة وزارة الأوقاف، يشارك فيها 2500 واعظ؛ وذلك لتعزيز التواصل مع المواطنين، وتقديم الاستشارات الدِّينيَّة.

ومِنَ المقرَّر إطلاق 14 قافلة دعويَّة متحرِّكة إلى المحافظات النائية والساحليَّة والحدوديَّة وصعيد مصر، إلى جانب 16 قافلة ثابتة بمحافظات: (القليوبيَّة، والمنوفيَّة، والإسكندريَّة)، و15 قافلة مشتركة مع وزارة الأوقاف لأداء خطبة الجمعة في عدد من المحافظات؛ بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في كل مكان.

كما تتضمَّن الخطة الميدانيَّة أيضًا برامج التوعية في المعاهد والمدارس ومراكز الشباب ودُور الرعاية؛ لتعزيز القِيَم الدِّينيَّة والأخلاقيَّة، إلى جانب إطلاق حملة دعويَّة تحت عنوان: (لعلكم تتقون)؛  بهدف إبراز الفضائل الروحيَّة والاجتماعيَّة لشهر رمضان، فضلًا عن  التعاون مع الجامع الأزهر، ووزارة الداخلية لعقد لقاءات توعويَّة بمراكز الإصلاح والتأهيل وقطاعات الأمن المركزي؛ بما يضمن شموليَّة الرسالة الدعويَّة لكل الفئات.

وفي إطار ما تقوم به اللجنة العُليا لشئون الدعوة، فمِنَ المقرَّر استمرار فعاليَّاتها  خلال شهر (رمضان) المبارك في مدينة البعوث الإسلاميَّة، لتشمل: قراءة كتاب (التبيان في آداب حملة القرآن) بعد صلاة الظهر على يد نخبة من كبار العلماء، ودروس الوعظ اليوميَّة بعد صلاة العصر، وخاطرة التراويح، إلى جانب عَقْد ثلاثة أسابيع دعويَّة بالجامعات، واستمرار برنامج (مَعِين التراث) للطلاب الوافدين، بالإضافة إلى استمرار برنامج (مجالس الإقراء)؛ بما يضمن تقديم الرسالة الدعويَّة بأسلوب متنوِّع ومؤثِّر خلال الشهر الكريم.

وتمثِّل هذه الجهود نموذجًا متكاملًا للعمل الدَّعوي والتَّوعوي، يجمع بين الأساليب التقليديَّة والرَّقْميَّة الحديثة؛ لتصل الرسالة الدِّينيَّة إلى جميع شرائح المجتمع، وتبرز الدَّور الرِّيادي لمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف في تعزيز قِيَم الوسطيَّة، وغَرْس الفهم الصحيح للإسلام؛ بما ينعكس إيجابيًّا على الفرد والأسرة والمجتمع بأَسْره.

البحوث الإسلاميَّة رمضان لعلَّكم تتقون الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب

