رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد لجان اختبارات تصفيات مسابقة القرآن الكريم

تفقد فضيلة الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، صباح اليوم الأحد 8 فبراير، لجان اختبارات المرحلة الثانية من تصفيات مسابقة حفظ القرآن الكريم، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل اللجان والتأكد من توافر المناخ الملائم للطلاب.



مقار الاختبارات

وأكد رئيس المنطقة، خلال جولته، أن اللجان تسير بصورة طيبة ومنتظمة دون معوقات، مشيدًا بحسن التنظيم والانضباط داخل مقار الاختبارات.



وأوضح أن عدد المتقدمين لأداء الاختبارات اليوم بلغ 220 طالبًا وطالبة من مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بإدارة قليوب التابعة لإشراف الأزهر الشريف.

رافق فضيلته خلال المرور على اللجان كلٌّ من: الدكتورة منى عجمي، مدير الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، وأحمد هدهود، الموجه العام للحاسب الآلي، وعدد من إداريي شئون القرآن الكريم بالمنطقة.

جدير بالذكر أن جميع مراحل المسابقة يتم توثيقها بالصوت والصورة، على أن تُختتم اختبارات تصفيات المسابقة يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير.