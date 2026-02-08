حالة الطقس اليوم.. متى تنتهي الموجة الحارة في فبراير؟

تشهد الأيام الجارية ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ رغم أن المعروف في فبراير أنه يشهد أجواء باردة وأمطار، لكن على عكس المتوقع ارتفعت درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات لتقترب من 30 درجة مئوية وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بعدم التعرض للشمس اليوم وأنه ذروة الموجة الحارة .
سبب ارتفاع درجات الحرارة
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تأثير المرتفع الجوي الذي يزيد من ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس على جميع الأنحاء، والذي بدأ منذ نحو 10 أيام؛ حيث يغيب تكاثر السحب الممطرة أو السحب الحاجبة لأشعة الشمس، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة العظمى بنحو أكثر من 12 درجة عن القيم المتوقعة في هذا الوقت من العام.
الحرارة في القاهرة تسجل 30
كما توقعت الأرصاد الجوية، أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى نحو 30 درجة مئوية.
ويسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.
الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس
ونصحت الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم تخفيف الملابس وخاصة للأطفال، موضحة أننا مازلنا فى فصل الشتاء لتجنب الإصابة بنزلات البرد.
ولفتت الأرصاد إلى وجود أتربة عالقة على بعض المناطق من جنوب الصعيد، وسحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.
كتل هوائية صحراوية
من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الارتفاعات التي شهدتها درجات الحرارة خلال الساعات الماضية جاءت نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة الحرارة، بالتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس على مختلف المناطق.
وأوضحت أن هذه العوامل الجوية مجتمعة أسهمت في تغيير طبيعة الأجواء، لتصبح أقرب للأجواء الصيفية خلال ساعات النهار، وهو ما شعر به المواطنون بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة.
موعد انتهاء الموجة الحارة
وبحسب خبيرة الطقس الدكتورة منار غانم ، فمن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة غداً في الانخفاض التدريجي لتتراوح درجات الحرارة مابين 24 و26 درجة .
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة في القاهرة
الصغرى 19 درجة
العظمى 30 درجة
درجات الحرارة في العاصمة الإدارية الجديدة
الصغرى 18 درجة
العظمى 31 درجة
درجات الحرارة في بنها
الصغرى 19 درجة
العظمى 29درجة
درجات الحرارة في دمنهور
الصغرى 16 درجة
العظمى 29 درجة
درجات الحرارة في وادى النطرون
الصغرى 18 درجة
العظمى 30 درجة
درجات الحرارة في كفر الشيخ
الصغرى 17 درجة
العظمى28 درجة
درجات الحرارة في المنصورة
الصغرى 17 درجة
العظمى 29 درجة
درجات الحرارة في الزقازيق
الصغرى 19 درجة
العظمى 29درجة
درجات الحرارة في شبين الكوم
الصغرى 16 درجة
العظمى 30 درجة
درجات الحرارة في طنطا
الصغرى 16 درجة
العظمى 29درجة
درجات الحرارة في دمياط
الصغرى 17 درجة
العظمى29 درجة
درجات الحرارة في بورسعيد
الصغرى 19 درجة
العظمى 30 درجة
درجات الحرارة في الإسكندرية
الصغرى 16 درجة
العظمى 28 درجة
درجات الحرارة في العلمين
الصغرى 15 درجة
العظمى 28 درجة
درجات الحرارة في مطروح
الصغرى 16 درجة
العظمى 25 درجة
درجات الحرارة في السلوم
الصغرى 16 درجة
العظمى25 درجة
درجات الحرارة في سيوة
الصغرى 15 درجة
العظمى 31درجة
درجات الحرارة في الإسماعيلية
الصغرى 17 درجة
العظمى 32 درجة
درجات الحرارة في السويس
الصغرى 16 درجة
العظمى 29 درجة
درجات الحرارة في العريش
الصغرى 16 درجة
العظمى 32 درجة
درجات الحرارة في رفح
الصغرى 15 درجة
العظمى 30 درجة
درجات الحرارة في رأس سدر
الصغرى 16 درجة
العظمى29 درجة
درجات الحرارة في كاترين
الصغرى 07 درجة
العظمى 22 درجة
درجات الحرارة في شرم الشيخ
الصغرى 18 درجة
العظمى 27 درجة
درجات الحرارة في الغردقة
الصغرى 16 درجة
العظمى27 درجة
درجات الحرارة في الفيوم
الصغرى 12 درجة
العظمى 31 درجة
درجات الحرارة في المنيا
الصغرى 13 درجة
العظمى 32 درجة
درجات الحرارة في أسيوط
الصغرى 14 درجة
العظمى 31 درجة
درجات الحرارة في سوهاج
الصغرى 14 درجة
العظمى 31 درجة
درجات الحرارة في قنا
الصغرى 14 درجة
العظمى 32 درجة
درجات الحرارة في الأقصر
الصغرى 15 درجة
العظمى 32 درجة
درجات الحرارة في أسوان
الصغرى 15 درجة
العظمى 32 درجة
درجات الحرارة في الوادى الجديد
الصغرى 13 درجة
العظمى 31 درجة