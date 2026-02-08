حالة الطقس اليوم.. متى تنتهي الموجة الحارة في فبراير؟

تشهد الأيام الجارية ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ رغم أن المعروف في فبراير أنه يشهد أجواء باردة وأمطار، لكن على عكس المتوقع ارتفعت درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات لتقترب من 30 درجة مئوية وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بعدم التعرض للشمس اليوم وأنه ذروة الموجة الحارة .

سبب ارتفاع درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تأثير المرتفع الجوي الذي يزيد من ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس على جميع الأنحاء، والذي بدأ منذ نحو 10 أيام؛ حيث يغيب تكاثر السحب الممطرة أو السحب الحاجبة لأشعة الشمس، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة العظمى بنحو أكثر من 12 درجة عن القيم المتوقعة في هذا الوقت من العام.

الحرارة في القاهرة تسجل 30



كما توقعت الأرصاد الجوية، أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى نحو 30 درجة مئوية.

ويسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.



الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

ونصحت الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم تخفيف الملابس وخاصة للأطفال، موضحة أننا مازلنا فى فصل الشتاء لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

ولفتت الأرصاد إلى وجود أتربة عالقة على بعض المناطق من جنوب الصعيد، وسحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

كتل هوائية صحراوية

من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الارتفاعات التي شهدتها درجات الحرارة خلال الساعات الماضية جاءت نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة الحرارة، بالتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس على مختلف المناطق.

وأوضحت أن هذه العوامل الجوية مجتمعة أسهمت في تغيير طبيعة الأجواء، لتصبح أقرب للأجواء الصيفية خلال ساعات النهار، وهو ما شعر به المواطنون بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وبحسب خبيرة الطقس الدكتورة منار غانم ، فمن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة غداً في الانخفاض التدريجي لتتراوح درجات الحرارة مابين 24 و26 درجة .

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة في القاهرة

الصغرى 19 درجة

العظمى 30 درجة

درجات الحرارة في العاصمة الإدارية الجديدة

الصغرى 18 درجة

العظمى 31 درجة

درجات الحرارة في بنها

الصغرى 19 درجة

العظمى 29درجة

درجات الحرارة في دمنهور

الصغرى 16 درجة

العظمى 29 درجة

درجات الحرارة في وادى النطرون

الصغرى 18 درجة

العظمى 30 درجة

درجات الحرارة في كفر الشيخ

الصغرى 17 درجة

العظمى28 درجة

درجات الحرارة في المنصورة

الصغرى 17 درجة

العظمى 29 درجة

درجات الحرارة في الزقازيق

الصغرى 19 درجة

العظمى 29درجة

درجات الحرارة في شبين الكوم

الصغرى 16 درجة

العظمى 30 درجة

درجات الحرارة في طنطا

الصغرى 16 درجة

العظمى 29درجة

درجات الحرارة في دمياط

الصغرى 17 درجة

العظمى29 درجة

درجات الحرارة في بورسعيد

الصغرى 19 درجة

العظمى 30 درجة

درجات الحرارة في الإسكندرية

الصغرى 16 درجة

العظمى 28 درجة

درجات الحرارة في العلمين

الصغرى 15 درجة

العظمى 28 درجة

درجات الحرارة في مطروح

الصغرى 16 درجة

العظمى 25 درجة

درجات الحرارة في السلوم

الصغرى 16 درجة

العظمى25 درجة

درجات الحرارة في سيوة

الصغرى 15 درجة

العظمى 31درجة

درجات الحرارة في الإسماعيلية

الصغرى 17 درجة

العظمى 32 درجة

درجات الحرارة في السويس

الصغرى 16 درجة

العظمى 29 درجة

درجات الحرارة في العريش

الصغرى 16 درجة

العظمى 32 درجة

درجات الحرارة في رفح

الصغرى 15 درجة

العظمى 30 درجة

درجات الحرارة في رأس سدر

الصغرى 16 درجة

العظمى29 درجة

درجات الحرارة في كاترين

الصغرى 07 درجة

العظمى 22 درجة

درجات الحرارة في شرم الشيخ

الصغرى 18 درجة

العظمى 27 درجة

درجات الحرارة في الغردقة

الصغرى 16 درجة

العظمى27 درجة

درجات الحرارة في الفيوم

الصغرى 12 درجة

العظمى 31 درجة

درجات الحرارة في المنيا

الصغرى 13 درجة

العظمى 32 درجة

درجات الحرارة في أسيوط

الصغرى 14 درجة

العظمى 31 درجة

درجات الحرارة في سوهاج

الصغرى 14 درجة

العظمى 31 درجة

درجات الحرارة في قنا

الصغرى 14 درجة

العظمى 32 درجة

درجات الحرارة في الأقصر

الصغرى 15 درجة

العظمى 32 درجة

درجات الحرارة في أسوان

الصغرى 15 درجة

العظمى 32 درجة

درجات الحرارة في الوادى الجديد

الصغرى 13 درجة

العظمى 31 درجة