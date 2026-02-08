القاهرة 30..تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وحالة الطقس

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس حار خلال فترة الصباح والظهيرة، مع نشاط للرياح، وتحذر الهيئة من تكون الشبورة المائية.

حالة الطقس

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.

درجات الحرارة اليوم وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 30

أسوان 32

الإسكندرية 28

مطروح 25

شرم الشيخ 27

وفي بعض الدول العربية

مكة 33

أبوظبي 30

الدوحة 26

الكويت 24

الخرطوم 35

وفي بعض الدول العالمية

أنقرة 11

مدريد 9

برلين 1

واشنطن 3

موسكو -11

روما 13