قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
أنا بنت بشتغل بكل احترام.. تفاصيل أزمة المطربة دنيا الألفي بأحد الأفراح
قبل قمة الليلة.. أرقام لا تُنسى لـ محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
ملعب العقدة والضغوط.. ماذا ينتظر ريال مدريد في ميستايا أمام فالنسيا فى الدوري الإسباني؟
اليوم .. انتهاء الميركاتو الشتوي في الدوري المصري
احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد
ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس الأيام المقبلة
مستقبل محمد صلاح مع ليفربول يفتح الباب لسيناريو سعودي كبير
حرارة فبراير تعيد سيناريو 2010.. العظمى تلامس 30 درجة وتحذيرات من تخفيف الملابس
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه
الكويت تُدين استهداف منشآت مدنية وقوافل إغاثة في ولايتي شمال وجنوب كردفان بالسودان
تحرك الدفعة الخامسة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حشرة في الأسماك تثير الجدل.. طبيبة بيطرية تحسم الحقيقة

السمك البلطي
السمك البلطي
ريهام قدري

حسمت الدكتورة سماح نوح، طبيبة بيطرية، الجدل المثار حول الحشرة التي يعثر عليها البعض أثناء تنظيف سمك البلطي أو المرجان، والتي تشبه القمل وتوجد غالبا في منطقة الخياشيم أو اللسان، مؤكدة أنها لا تشكل خطرا على صحة الإنسان ولا تسبب السرطان كما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأوضحت سماح نوح أن هذه الحشرة تُعرف علميا باسم Cymothoa exigua أو ما يُطلق عليها «قملة السمك» أو «آكلة اللسان»، وهي من الطفيليات الشائعة التي تصيب الأسماك في المياه المالحة والعذبة، وتنتمي إلى فصيلة القشريات متعددة الأرجل، ويوجد منها مئات الأنواع التي تصيب أنواعا مختلفة من الأسماك.


وأضافت أن هذه الطفيليات تتعلق بلسان السمكة أو الخياشيم، وتتغذى على دمها وغذائها، ما يؤدي إلى إضعاف السمكة وإصابتها بالأنيميا، مشددة على أن الضرر يقع على السمكة نفسها فقط.


وأكدت أن استهلاك السمك المصاب لا يمثل أي خطر على الإنسان طالما تم تنظيفه جيدا والتخلص من الرأس وطهيه بطريقة سليمة، لافتة إلى أن الحشرة لا تنقل فيروسات ولا تسبب أمراضا خطيرة أو أوراما سرطانية.


وأشارت إلى أن تناول السمك دون تنظيف جيد مع بقاء الحشرة قد يؤدي فقط إلى اضطرابات بسيطة في الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة أو الإسهال.

واكدت  سماح نوح  على أن التخلص الكامل من السمكة يكون ضروريا فقط في حالة وجود ديدان اخترقت عضلات السمك، أما في الحالات المعتادة فيكفي التخلص من الرأس وتنظيف السمك جيدا قبل الطهي.

السمك البلطي السمك قمل السمك سمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

الدواجن

المرتب نزل .. الفراخ ولعت | اشتباك على الهواء بين لميس الحديدي واتحاد منتجي الدواجن

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

صورة من اللقاء

بعد تأهله لربع النهائي .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

السمك البلطي

حشرة في الأسماك تثير الجدل.. طبيبة بيطرية تحسم الحقيقة

المخ

المخ البانيه في البيت.. أسرار الطراوة من الداخل والقرمشة من الخارج

الخصوبة

للرجال فقط .. طرق الوقاية من ضعف الخصوبة

بالصور

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد