حفنة ملفات على طاولة اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب بالكويت

تستضيف دولة الكويت يومي 10 و11 فبراير 2026 فعاليات الدورة الـ104 للجنة الدائمة للإعلام العربي، بالإضافة إلى الدورة العادية الثانية والعشرين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، تنفيذًا للقرار رقم (579) الصادر عن المجلس في دورته العادية الخامسة والخمسين.

يشارك في هذه الاجتماعات وفد الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال، إلى جانب حضور وزراء الإعلام أعضاء المكتب التنفيذي أو من يمثلهم، كما يشمل جدول الأعمال المشاركة في الحفل الختامي للكويت بوصفها "عاصمة الإعلام العربي" لعام 2025.

وأكد السفير خطابي، أن جدول أعمال الدورة سيركز على تعزيز الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية في ظل التطورات الراهنة، ومناقشة مشاريع تطوير الإعلام العربي المشترك، بما في ذلك تفعيل آليات خطة التحرك الإعلامي في الخارج، وتطوير الاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإرهاب، والاستفادة من توصيات خبراء التربية الإعلامية، إلى جانب تنفيذ الخطة الإعلامية لمواجهة قضايا البيئة والتقلبات المناخية التي تؤثر على المنطقة العربية.

وأضاف أن الاجتماعات ستبحث تحديث البرنامج التنفيذي للخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وتوصيات اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، إلى جانب إعداد قانون استرشادي لتنظيم الإعلام الرقمي ووضع خطة عملية للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية.

ومن المقرر أيضًا اعتماد موضوع "الإعلام والذكاء الاصطناعي" ضمن مجالات جائزة التميز الإعلامي العربي في دورتها العاشرة، إلى جانب دراسة توصيات منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي.

واختتم السفير خطابي تصريحه بالتأكيد على ثقته بالدور الريادي لدولة الكويت، التي انتُخبت بالإجماع لرئاسة المكتب التنفيذي، في تعزيز منظومة العمل الإعلامي العربي المشترك خلال ولايتها الحالية.