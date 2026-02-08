قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الدلتا للسكر» تعلن موعد استلام محصول البنجر لموسم 2026 .. اعرف التفاصيل
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
اقتصاد

إيهاب واصف: ارتفاع احتياطي الذهب في مصر لـ 20.7 مليار دولار يؤكد أهمية المعدن النفيس

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
ولاء عبد الكريم

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات بمصر، إن سوق الذهب المحلية شهد حالة واضحة من عدم الاستقرار خلال الأسبوع الماضي، متأثرًا بالتقلبات الحادة في الأسعار العالمية، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 1.2%، ليسجل أعلى مستوى عند 6890 جنيهًا للجرام، وأدنى مستوى عند 6435 جنيهًا، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 6650 جنيهًا للجرام.

وأوضح واصف أن هذا التذبذب في الأسعار المحلية يرتبط بشكل مباشر بالتحركات العنيفة التي يشهدها الذهب عالميًا، لافتًا إلى أن آلية تسعير الذهب في السوق المصرية تعتمد بالأساس على السعر العالمي للأونصة، ما يجعل استمرار حالة عدم الاستقرار أمرًا متوقعًا خلال الفترة المقبلة في ظل غياب اتجاه واضح للأسعار العالمية.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الطلب على الذهب لا يزال قائمًا في السوق المحلية، مدفوعًا بتوجه المواطنين إلى التحوط والحفاظ على مدخراتهم، موضحًا أن بيانات مصلحة الدمغة والموازين كشفت عن تراجع الإقبال على المشغولات الذهبية ليصل إلى نحو 10% فقط من مستوياته السابقة، في مقابل قفزة كبيرة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية، التي ارتفع الإقبال عليها بنحو عشرة أضعاف، باعتبارها أداة ادخارية واستثمارية أكثر من كونها استهلاكية.

وأضاف واصف أن بيانات البنك المركزي المصري أظهرت ارتفاع قيمة احتياطي الذهب بنحو 2.6 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، ليصل إجمالي احتياطي الذهب إلى نحو 20.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 18.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر، وهو ما يعكس أهمية الذهب كعنصر داعم للاحتياطيات النقدية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وفي السياق نفسه، لفت رئيس شعبة الذهب إلى تصريحات رئيس البورصة المصرية بشأن دراسة إدراج الذهب والفضة ضمن سوق المشتقات، مع بدء التداول الفعلي على المشتقات خلال أسبوعين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تطورا  في تنظيم سوق المعادن النفيسة، مشيرًا إلى أن المشتقات المالية، على المدى المتوسط والطويل، ستسهم في تقليل العشوائية، وتحسين آليات التسعير، ودعم مستويات الشفافية والكفاءة داخل السوق.

وحول التوقعات، أوضح أن أسعار الذهب العالمية سجلت ارتفاعا خلال تداولات الأسبوع الماضي 1.4% ، رغم التذبذب الحاد، نتيجة قيام المستثمرين بإعادة ترتيب مراكزهم المالية المرتبطة بالذهب، وهو ما أثر مؤقتا على ثقة الأسواق في المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وأضاف أن الذهب المحلي تأثر بهذه التحركات، حيث شهد بدوره تقلبات قوية، مؤكدًا أن حالة التذبذب الممتدة منذ تسجيل الذهب العالمي سعرا تاريخيا قرب 5602 دولار للأونصة تعكس عدم استقرار واضح على المدى القصير.

وأكد أن الذهب في مصر عيار 21 أنهى تداولات الأسبوع عند مستوى 6650 جنيهًا للجرام، مع سيطرة حالة من الترقب والحذر على أداء السوق في الوقت الراهن، في ظل ضبابية الرؤية وعدم وضوح الاتجاه السعري خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب جرام الذهب عيار 21 سوق الذهب المشغولات الذهبية

