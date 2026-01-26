الرقابة المالية: صناديق الاستثمار في الذهب تجذب 324 ألف مستثمر بنهاية 2025

كشفت هيئة الرقابة المالية، أن صناديق الاستثمار في الذهب جذبت نحو 324 ألف مستثمر، بقيمة استثمارات بلغت 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وأظهرت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها السنوي لحصاد عام 2025 حصل موقع"صدى البلد" علي نسخة منه، أن سوق رأس المال المصري شهد خلال عام 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي قيم التداول 15.7 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه في عام 2024.

وسجلت تداولات أذون وسندات الخزانة نحو 13.1 تريليون جنيه، بينما بلغت تداولات الأسهم 2.4 تريليون جنيه، تزامنت مع انضمام 299 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال العام 2025.

دعم جهود التحول الرقمي

ودعمت هيئة الرقابة المالية جهود التحول الرقمي، إذ تم إبرام 189 ألف عقد رقمي خلال العام، منها 122 ألف عقد في سوق رأس المال، و67 ألف عقد في أنشطة التمويل المختلفة، بما أسهم في خفض زمن وتكلفة الحصول على الخدمات المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين.

ومنحت هيئة الرقابة المالية البورصة المصرية أول رخصة لتداول العقود الآجلة، بما يعزز أدوات التحوط وإدارة المخاطر داخل سوق رأس المال.