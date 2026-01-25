الرقابة المالية: 4.1 تريليون جنيه قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2025

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بلغت نحو 4.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، بنمو 40.5%، على أساس سنوي.

244 ألف إشهار بنهاية ديسمبر الماضي

وأضاف الدكتور محمد فريد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لاستعراض حصاد هيئة الرقابة المالية للعام 2025، أن عدد الإشهارات بلغ 244 ألف إشهار بنهاية ديسمبر الماضي.

ويذكر أن سجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية، وقد تم إطلاق السجل بالسوق المصرية في مارس 2018.