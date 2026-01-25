قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

الاطفال مع والدهم
رنا أشرف

خيّم الحزن على منطقة شبرا الخيمة عقب وفاة سيدة وأبنائها الأربعة داخل شقتهم السكنية، في واقعة مأساوية أثارت حالة واسعة من الصدمة بين الأهالي والجيران. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على جثامين الأم وأطفالها داخل الشقة، حيث تبين من الفحص الأولي أنهم لقوا مصرعهم نتيجة اختناق بالغاز، دون وجود شبهة جنائية.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب تسرب غاز داخل الشقة المغلقة، ما أدى إلى اختناق الضحايا في صمت تام.

 وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان أسباب الوفاة بشكل دقيق، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الحادث، ومعاينة الشقة محل الواقعة، للوقوف على سبب التسرب، والتأكد من سلامة التوصيلات الداخلية للغاز.

الغاز مالي الشقة.. جار ضحايا شبرا الخيمة يروي مأساة مصرع أم واولادها

قال سيد هلال، أحد جيران السيدة المتوفاة في شبرا الخيمة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الأهالي فوجئوا بسماع استغاثات داخل العقار، ما دفعهم إلى التحرك سريعًا، موضحًا:" سمعنا صوت استغاثة، وعلى الفور جرينا كلنا، أنا والأهالي والجيران، وطلعنا على الشقة، وبعد ما فتحنا الباب ودخلنا، لقينا الأم وأطفالها الأربعة، الله يرحمهم، متوفيين، وكانت رائحة الغاز منتشرة في الشقة بالكامل".

وأضاف هلال أن الأهالي سارعوا بإبلاغ الجهات المختصة فور اكتشاف الواقعة، قائلًا:"اتصلنا بالنجدة والإسعاف في نفس اللحظة، ووصلت القوات بسرعة، وحضر رئيس الفرع الجنائي ومعاونيه، وبعدها حضرت النيابة العامة والأدلة الجنائية، وتم فحص المكان بالكامل".

فحص كامل لمسرح الحادث.. النيابة والأدلة الجنائية تستبعد الشبهة الجنائية
 

وأوضح أن المعاينة أكدت عدم وجود شبهة جنائية، مشيرًا إلى أن الوفاة نتجت عن اختناق بالغاز، حيث قال:" التحريات ومعاينة الأدلة الجنائية أثبتت إن الوفاة كانت نتيجة اختناق بالغاز، ومفيش أي شبهة جنائية، ولا في أي دليل على وجود خلافات أو ضغينة".
 

وأكد الجار أن الأسرة كانت معروفة بحسن السمعة بين أهالي المنطقة، موضحًا:"الأسرة كلها محترمة وطيبة، وعايشين في بيت واحد، ومعروفين بين الناس بالأخلاق وحسن المعاملة، واللي حصل صدمة كبيرة لكل اللي يعرفهم".
 

وتابع هلال أن أول من اكتشف الواقعة كان شقيق زوج السيدة، الذي تعرض لصدمة شديدة فور دخوله الشقة، قائلًا:"العم هو اللي اكتشف الواقعة في البداية، واتصدم جدًا، وبعدها كلنا حاولنا نساعد ونتصرف بسرعة".
 

وتحدث عن حالة الزوج، مؤكدًا أنه كان خارج المنزل وقت الحادث، وأضاف:" الزوج، إبراهيم، راجل محترم جدًا والناس كلها بتحبه، وكان مسافر وجاي في الطريق من بني سويف لما عرف اللي حصل، وربنا يعينه على المصيبة دي ويصبره ويربط على قلبه".
وعن سبب تسرب الغاز، رجح هلال أن يكون السخان هو المصدر، قائلًا:" في الغالب مصدر الغاز كان سخان المياه، خصوصًا إن الشقة كانت مقفولة، وده أدى لتراكم أول أكسيد الكربون، وحصل الاختناق في وقت قصير".
واختتم الجار حديثه بالدعاء للأسرة، قائلًا:"ربنا يرحمهم جميعًا، ويجعلهم في ميزان حسناتهم، ويصبر الأب على الفاجعة الكبيرة دي، ويحفظ الجميع من مثل هذه الحوادث".


 

ضحايا شبرا الخيمة ضحايا اختناق غاز شبرا الخيمة شبرا الخيمة وفاة سيدة وأبنائها الأربعة وفاة سيدة في شبرا الخيمة

