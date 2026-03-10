قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلفيات MacBook Neo الملوّنة تصل لكل أجهزة ماك مع نسخة macOS Tahoe 26.4 التجريبية

احمد الشريف

كشفت منصة MacRumors أن آبل أضافت الخلفيات الجديدة المخصصة لجهاز MacBook Neo إلى جميع أجهزة ماك التي تعمل بنظام macOS Tahoe، وذلك مع إصدار النسخة التجريبية الرابعة من تحديث macOS 26.4.

أوضحت المنصة أن هذه الخلفيات كانت حصرية في البداية لجهاز MacBook Neo الاقتصادي الجديد الذي يأتي بسعر يبدأ من 599 دولارًا، لكنها أصبحت الآن متاحة لأي مستخدم قام بتحديث جهازه إلى macOS Tahoe 26.4 Beta 4، على أن تصل لاحقًا لكل المستخدمين مع الإطلاق النهائي للتحديث في الربيع.

أربع خلفيات Bubble ملونة بأسماء Mac Purple وMac Blue وغيرها

أشارت MacRumors إلى أن الخلفيات الجديدة تظهر في الإعدادات تحت قسم الصور (Pictures) في تبويب الخلفيات، وتحمل أسماء Mac Purple وMac Blue وMac Pink وMac Yellow، في إشارة إلى الألوان المشرقة التي اعتمدتها آبل في موادها الترويجية لجهاز MacBook Neo.

أكدت تقارير مكمّلة أن تصميم الخلفيات يعتمد على أشكال فقاعية ملوّنة تتوسطها كلمة «Mac» بطريقة فنية، في امتداد لاتجاه آبل خلال السنوات الأخيرة لاستخدام خلفيات تسويقية تتضمن عناصر نصية مرتبطة بعائلة المنتج، مثل الخلفيات الخاصة بـiMac وMacBook Pro.

نسخة تجريبية تقترب من الإصدار النهائي مع مزايا أخرى

أوضحت مواقع متخصصة في متابعة تحديثات أنظمة آبل أن بناء macOS Tahoe 26.4 Beta 4 يأتي برقم الإصدار 25E5233c، وهو ما يشير عادة إلى أن النظام يقترب من مرحلة النسخة المرشّحة للإصدار (RC) قبل الإطلاق النهائي لجميع المستخدمين.

أشارت هذه المواقع إلى أن التحديث لا يقتصر على الخلفيات الجديدة، بل يضيف أيضًا مجموعة من رموز الإيموجي الجديدة على مستوى أنظمة آبل المختلفة، إلى جانب تحسينات طفيفة في الاستقرار والأداء، ضمن ما يوصف بأنه «صقل متأخر في دورة التحديث» قبل طرح النسخة المستقرة من macOS Tahoe 26.4 خلال الأسابيع المقبلة.

