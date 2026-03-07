أخبار التكنولوجيا| حظر مفاجئ لتطبيقات بايت دانس على متجر آبل يربك الملايين.. أوبو تخطط لإطلاق أقوى هواتف Reno

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

دردشة انتهت بمأساة .. اتهامات خطيرة تلاحق روبوت جوجل Gemini
 

تواجه شركة جوجل Google، دعوى قضائية رفعتها عائلة رجل يبلغ من العمر 36 عاما من ولاية فلوريدا الأمريكية، تزعم أن تفاعلاته مع روبوت الدردشة Gemini أثرت عليه نفسيا ودفعته إلى التفكير في تنفيذ “هجوم جماعي”، قبل أن ينهي حياته في نهاية المطاف.


صفقة OpenAI مع البنتاغون تشعل الغضب.. 2.5 مليون مستخدم يغادرون ChatGPT
 

أثار اتفاق شركة OpenAI مع وزارة الدفاع الأمريكية، موجة انتقادات واسعة، بعدما تعهد أكثر من 2.5 مليون مستخدم بمقاطعة ChatGPT، وفق ما أفاد به موقع يتابع حملة المقاطعة.


بعد التنازل عن تيك توك.. حظر مفاجئ لتطبيقات بايت دانس على آبل يربك الملايين
 

كشف تقرير لموقع Wired، أن مستخدمي أجهزة آبل Apple في الولايات المتحدة يواجهون قيودا جغرافية تمنعهم من تثبيت أو تحديث التطبيقات التي تطورها شركة بايت دانس ByteDance الصينية.


5 تغييرات ضخمة قادمة إلى جوجل كروم في 2026
 

أعلنت شركة جوجل Google، عن إضافة مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى متصفحها الشهير "كروم" تحت اسم Gemini in Chrome، مما يجعل تجربة التصفح أكثر تفاعلية ويتيح للمستخدمين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل المتصفح، دون الحاجة لإنشاء متصفح جديد مخصص لعصر الذكاء الاصطناعي.


منع الأطفال من تيك توك وفيسبوك.. أول ولاية هندية تحظر التواصل الاجتماعي دون سن 16
 

أصبحت ولاية كارناتاكا الجنوبية في الهند، التي تضم مركز التكنولوجيا الشهير بنغالور، أول ولاية هندية تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص دون سن 16 عاما، في خطوة انضمت فيها إلى دعوات عالمية لمزيد من الرقابة على استخدام القاصرين للإنترنت.


شاومي تكشف عن "Miclaw".. مساعد ذكي يتحكم في مهام هاتفك تلقائيا


أطلقت شركة شاومي Xiaomi، مشروعا تجريبيا جديدا للذكاء الاصطناعي تحت اسم Xiaomi Miclaw، يهدف إلى تحويل الهواتف الذكية إلى مساعدات ذكية أكثر استقلالية قادرة على تنفيذ المهام عبر التطبيقات ووظائف النظام.

الألترا ضد الألترا.. تشتري شاومي 17 ألترا ولا Galaxy S26 Ultra
 

يشهد سوق الهواتف الرائدة في عام 2026 منافسة شرسة مع إطلاق هاتف شاومي 17 ألترا وسامسونج Galaxy S26 Ultra، وهما من أكثر الهواتف تقدما وامتلاء بالمواصفات التي وصلت إلى السوق حتى الآن.

بإمكانيات برو ماكس.. أوبو تخطط لإطلاق أقوى هواتف Reno


تشير تسريبات جديدة إلى أن شركة أوبو Oppo، تستعد لتوسيع سلسلة هواتفها القادمة Oppo Reno 16 عبر إضافة إصدار جديد يحمل اسم Reno 16 Pro Max، وذلك بعد إطلاق سلسلة Reno 15 في السوق الصينية خلال شهر نوفمبر الماضي.

