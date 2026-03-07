أخبار التكنولوجيا| حظر مفاجئ لتطبيقات بايت دانس على متجر آبل يربك الملايين.. أوبو تخطط لإطلاق أقوى هواتف Reno

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تواجه شركة جوجل Google، دعوى قضائية رفعتها عائلة رجل يبلغ من العمر 36 عاما من ولاية فلوريدا الأمريكية، تزعم أن تفاعلاته مع روبوت الدردشة Gemini أثرت عليه نفسيا ودفعته إلى التفكير في تنفيذ “هجوم جماعي”، قبل أن ينهي حياته في نهاية المطاف.

أثار اتفاق شركة OpenAI مع وزارة الدفاع الأمريكية، موجة انتقادات واسعة، بعدما تعهد أكثر من 2.5 مليون مستخدم بمقاطعة ChatGPT، وفق ما أفاد به موقع يتابع حملة المقاطعة.



بعد التنازل عن تيك توك.. حظر مفاجئ لتطبيقات بايت دانس على آبل يربك الملايين



كشف تقرير لموقع Wired، أن مستخدمي أجهزة آبل Apple في الولايات المتحدة يواجهون قيودا جغرافية تمنعهم من تثبيت أو تحديث التطبيقات التي تطورها شركة بايت دانس ByteDance الصينية.

أعلنت شركة جوجل Google، عن إضافة مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى متصفحها الشهير "كروم" تحت اسم Gemini in Chrome، مما يجعل تجربة التصفح أكثر تفاعلية ويتيح للمستخدمين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل المتصفح، دون الحاجة لإنشاء متصفح جديد مخصص لعصر الذكاء الاصطناعي.



منع الأطفال من تيك توك وفيسبوك.. أول ولاية هندية تحظر التواصل الاجتماعي دون سن 16



أصبحت ولاية كارناتاكا الجنوبية في الهند، التي تضم مركز التكنولوجيا الشهير بنغالور، أول ولاية هندية تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص دون سن 16 عاما، في خطوة انضمت فيها إلى دعوات عالمية لمزيد من الرقابة على استخدام القاصرين للإنترنت.



أطلقت شركة شاومي Xiaomi، مشروعا تجريبيا جديدا للذكاء الاصطناعي تحت اسم Xiaomi Miclaw، يهدف إلى تحويل الهواتف الذكية إلى مساعدات ذكية أكثر استقلالية قادرة على تنفيذ المهام عبر التطبيقات ووظائف النظام.

يشهد سوق الهواتف الرائدة في عام 2026 منافسة شرسة مع إطلاق هاتف شاومي 17 ألترا وسامسونج Galaxy S26 Ultra، وهما من أكثر الهواتف تقدما وامتلاء بالمواصفات التي وصلت إلى السوق حتى الآن.



تشير تسريبات جديدة إلى أن شركة أوبو Oppo، تستعد لتوسيع سلسلة هواتفها القادمة Oppo Reno 16 عبر إضافة إصدار جديد يحمل اسم Reno 16 Pro Max، وذلك بعد إطلاق سلسلة Reno 15 في السوق الصينية خلال شهر نوفمبر الماضي.