عمرو الليثي يجبر بخاطر عاملين بمحل " ميكانيكي سيارات " ويهديهم جائزة مالية

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة الحلقة الثانية من برنامج " أجمل ناس " علي شاشة الحياة إننا يوميا نقابل الناس البسطاء ونقدم لهم جوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم" كما اننا نذهب الي أهالينا من الفلاحين ونستمع إلى تجربتهم في الزراعة وأيضا من خلال فقرة" نهر الخير " نقدم المشاريع الخيرية لأهالينا في كافة المحافظات.

وأضاف ان الدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج في إسعاد القلوب الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملأ حياتكم خيرا وبركة وسعادة.

وافتتح الليثي الحلقة بالتأكيد علي الصدقة مش مجرد مال بيخرج للفقير أو تساعد به المحتاج ولكنها تكون مغفرة للذنوب وتشرح القلوب وربنا بيبارك لك في مالك وصحتك.

والتقي الليثي من خلال فقرة سيارة المفاجآت مع عدد من الاشخاص يعملون في مكان لتصليح السيارات واشار احدهم انه يعمل ميكانيكي ويومه يبدأ بالذهاب الي العمل في الثامنة صباحا حتي المغرب واذهب لأفطر مع عائلتي وان لديه اربعة اولاد وراتبي في الشهر حوالي ٥ الاف جنيه واتمني الستر والصحة.

وأشار الآخر وهو يعمل ميكانيكي ايضا ان لديه ولدين وانه يوميا يذهب الي العمل من الصباح وحتي الإفطار وتمني من ربنا عند الإفطار ان يديم عليه نعمة الستر.

ووجه الليثي الشكر لهما علي كفاحهما وانهما نموذجان للإنسان المصري المكافح من اجل اسرته ، وجبر بخاطرهم موجه له سؤالا بسيطا حتي يعطيهما جائزة مالية ، وبالفعل أهداه جائزة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لكل شخص وسط سعادتهم وفرحتهم.

ويذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة في شهر رمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة، مع أصحاب المهن المختلفة، وأيضاً مع سيارة "المفاجآت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وإدخال البسمة والسرور علي قلوبهم.