الألترا ضد الألترا.. تشتري شاومي 17 ألترا ولا Galaxy S26 Ultra

يشهد سوق الهواتف الرائدة في عام 2026 منافسة شرسة مع إطلاق هاتف شاومي 17 ألترا وسامسونج Galaxy S26 Ultra، وهما من أكثر الهواتف تقدما وامتلاء بالمواصفات التي وصلت إلى السوق حتى الآن.

مقارنة بين شاومي 17 ألترا وGalaxy S26 Ultra



تسعى كل من سامسونج وشاومي إلى إعادة تعريف تجربة هواتف “Ultra”، لكن كل شركة تتبع فلسفة مختلفة تماما في التصميم، وأنظمة التصوير، والأداء، والبرمجيات، في هذا التقرير نستعرض مقارنة بين شاومي 17 ألترا وGalaxy S26 Ultra، لمعرفة أبرز الفروق بينهما لمساعدتك في اختيار الهاتف الذي يستحق أموالك.

التصميم

قدمت شاومي في هاتف Xiaomi 17 Ultra شاشة مسطحة لأول مرة في سلسلة ألترا، بحجم 6.9 بوصة مع حواف فائقة النحافة وتصميم أنيق، كما قلصت الشركة حجم وحدة الكاميرا ورفعتها قليلا لتحسين توازن الهاتف الذي يبلغ سمكه 8.29 ملم، ما يجعله أنحف هاتف ألترا صنعته الشركة حتى الآن.

أما سامسونج فقد جعلت Galaxy S26 Ultra أنحف من الأجيال السابقة بسمك يبلغ 7.9 ملم، مع شاشة مسطحة بحجم 6.9 بوصة أيضا، ويتميز الهاتف بتقنية شاشة الخصوصية التي تقلل زوايا الرؤية، ما يعزز حماية المحتوي الظاهر على الشاشة عند استخدام الهاتف في الأماكن العامة.

كلا الهاتفين يتمتعان بجودة تصنيع فاخرة ووزن متوازن، لكن سامسونج تتفوق قليلا بفضل نحافة الهاتف وإضافة ميزة الخصوصية المدمجة.

الشاشة

اعتمدت شاومي في Xiaomi 17 Ultra على شاشة OLED LTPO من نوع M10 بعمق ألوان 12-بت، وتصل ذروة سطوعها إلى 3500 شمعة، ما يجعلها من أكثر الشاشات سطوعا بين الهواتف الرائدة، كما دمجت تقنية HyperRGB التي توفر وضوح 2K مع استهلاك طاقة أقل مقارنة بشاشات 1.5K التقليدية، مع دعم HDR10+ وDolby Vision وحماية Xiaomi Shield Glass 3.0.

في المقابل، يأتي Galaxy S26 Ultra بشاشة Dynamic AMOLED بعمق 10-بت تدعم معدل تحديث متكيف من 1 إلى 120 هرتز، وتقنية HDR10+ مع حماية Gorilla Armor 2، ورغم جودة شاشة سامسونج، إلا أن شاومي تتفوق من حيث السطوع وكفاءة استهلاك الطاقة.

المعالج والذاكرة

يعتمد الهاتفان على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، لكن سامسونج تستخدم نسخة مخصصة تعرف باسم Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy، وهي نسخة محسنة خصيصا لأجهزة Galaxy لتعزيز أداء الألعاب والذكاء الاصطناعي وكفاءة الطاقة.

يأتي هاتف Galaxy S26 Ultra مع 12 أو 16 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5x وخيارات تخزين 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1، كما زودته سامسونج بأكبر غرفة تبخير Vapor Chamber في تاريخها لتحسين تبديد الحرارة وضمان أداء ثابت أثناء الاستخدام المكثف.

أما شاومي 17 ألترا فحصل على 16 جيجابايت من الذاكرة مع خيارات تخزين 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت ، إضافة إلى نظام التبريد المتطور Xiaomi 3D Dual-Channel IceLoop الذي يحسن نقل الحرارة بنسبة تصل إلى 50٪ مقارنة بالجيل السابق، بشكل عام، يقدم الهاتفان أداء رائدا يجعل تجربة الاستخدام اليومية والألعاب الثقيلة سلسة للغاية.

البرمجيات

يعمل هاتف شاومي 17 ألترا بواجهة HyperOS 3.0 المبنية على Android 16، وتقدم تجربة استخدام نظيفة وسلسة، لكنها تفتقر إلى عدد كبير من ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في المقابل، يركز Galaxy S26 Ultra على البرمجيات بشكل أكبر، حيث يعمل بنظام Android 15 مع واجهة One UI 8.5، مع وعد بالحصول على 7 أجيال من تحديثات أندرويد و7 سنوات من التحديثات الأمنية.

كما أضافت سامسونج ميزات ذكاء اصطناعي مثل Now Nudge للاقتراحات السياقية وNow Brief لتقديم ملخصات فورية للمعلومات، ما يجعل الهاتف أكثر ذكاءً وسلاسة في الاستخدام، لهذا تتفوق سامسونج بوضوح في جانب البرمجيات والدعم طويل الأمد.

الكاميرات

طورت شاومي نظام الكاميرا في Xiaomi 17 Ultra بالتعاون مع Leica مع تركيز كبير على التصوير الاحترافي، ويضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بحساس 1 بوصة، مصحوبة بكاميرا تيليفوتو بدقة 200 ميجابكسل مع زوم بصري حقيقي بين 75 و100 مم، إلى جانب كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل بزاوية 115 درجة مع دعم الماكرو

أما Galaxy S26 Ultra فيأتي بنظام كاميرا رباعي يركز على التنوع يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب 3x بدقة 10 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع زوم بصري 5x ودعم Space Zoom حتى 100x، بشكل عام، تتفوق شاومي في التصوير الثابت، بينما تقدم سامسونج أداء أفضل في الفيديو والإضاءة المنخفضة.

البطارية

يضم هاتف شاومي 17 ألترا بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 90 وات وشحن لاسلكي 50 وات، أما Galaxy S26 Ultra فيأتي ببطارية 5000 مللي أمبير مع تقنية Super Fast Charging 3.0 بقدرة 60 وات، إضافة إلى شحن لاسلكي Qi2 بقدرة 25 وات ودعم الشحن العكسي، وبالتالي تتفوق شاومي من حيث السعة وسرعة الشحن.

أيهما تختار؟

يبرز هاتف شاومي 17 ألترا بفضل شاشته الأكثر سطوعا وبطاريته الأكبر، ونظام التصوير الاحترافي بالتعاون مع Leica، ما يجعله خيارا مثاليا لعشاق التصوير والأداء القوي.

في المقابل، يتميز هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra بميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والدعم البرمجي طويل الأمد، وأداء الفيديو القوي، ما يجعله مناسبا لمن يبحث عن هاتف يدوم لسنوات مع تجربة برمجية متطورة.