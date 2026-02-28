قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عايزة حق إخواتي المكفوفين.. صرخة طبيبة بعد غرق شقيقيها: «قتلوهم عشان الذهب وأطالب بالقصاص»
الكويت: أضرار مادية محدودة بمشروع مطار الكويت الجديد جراء استهدافه بمسيرة
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
كندا: لسنا طرفا في الحشد العسكري بالمنطقة.. ولا دور قتالي لقواتنا
استشهاد 51 طفلًا داخل مدرسة.. مصطفى بكري يتساءل: أين العالم مما يحدث في إيران؟
الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيرتين إسرائيليتين في سماء أصفهان
‏الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية.. دون إصابات ‏
البيت الأبيض يراقب التطورات.. وواشنطن وبرلين تحت المجهر بعد الهجمات على إيران
3 أحاديث نبوية عن فضل جنود مصر.. اعرف وصية الرسول بجيشها
أحمد رمزي يكشف تفاصيل تجربتة في مسلسل فخر الدلتا.. خاص
إيران: القواعد الأمريكية والإسرائيلية أهداف مشروعة وسنواصل الدفاع عن النفس حتى توقف الهجمات
لاعب شهير بالنادي الأهلي ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

من سيهيمن على عرش الفلاجشيب.. مقارنة بين Galaxy S26 وآيفون 17

شيماء عبد المنعم

الاختيار ما بين هاتفي Galaxy S26 وآيفون 17 لم يعد مجرد جدل بين سامسونج وآبل، بل أصبح مواجهة بين فلسفتين مختلفتين تماما للهواتف الرائدة. 

بينما تركز سامسونج على الأجهزة المجهزة بأحدث المزايا ومرونة الاستخدام العالية، تعطي آبل الأولوية للأداء اليومي السلس والتجربة المتكاملة، فيما يلي مقارنة شاملة بين Galaxy S26 وآيفون 17 لتحديد أي جهاز يقدم قيمة أفضل وتجربة أكثر ذكاء واستدامة على المدى الطويل في 2026.

1. التصميم والشاشة:

كلا الهاتفين يعتمدان على مواد عالية الجودة من الزجاج والمعدن، لكن التجربة مختلفة، يأتي Galaxy S26 بإحساس عصري أخف وزنا وحواف أكثر وضوحا مع زجاج Gorilla Glass Victus 2 وإطار Armor Aluminum 2، بينما يحتفظ iPhone 17 بالإطار الألمنيومي المعروف مع حماية Ceramic Shield 2. 

كلاهما مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، لكن مقاومة آبل للماء أعمق، ما يمنح ضمانا أكبر للمتانة على المدى الطويل، شعور سامسونج أكثر تقنية وحداثة، بينما يقدم آبل مظهرا مصقولا وبسيطا.

يستخدم كلا الهاتفان شاشات LTPO OLED بقياس 6.3 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز لتجربة سلسة في التمرير والرسوم المتحركة، تبرز شاشة Galaxy S26 بتباين حاد وأداء HDR لامع، بينما يركز iPhone 17 على دقة الألوان وتوازن السطوع مع دعم Dolby Vision، هاتف سامسونج يقدم تجربة أكثر إثارة لمحبي الوسائط، وآبل شاشة طبيعية أكثر للاستخدام اليومي.

2. المواصفات والبطارية:

يعمل هاتف Galaxy S26 بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 أو Exynos 2600 حسب المنطقة، ما يوفر سرعة عالية وتحديثات طويلة الأمد لنظام اندرويد. 

أما iPhone 17 فيعتمد على شريحة A19 التي تقدم كفاءة وأداء سلس في iOS. الأداء العام متقارب، لكن iPhone يقدم استقرارا أكبر على المدى الطويل، بينما Galaxy يمنح مرونة أكبر في تعدد المهام وميزات مثل DeX.

وبالنسبة للبطارية، يتمتع Galaxy S26 ببطارية أكبر تبلغ 4300 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 وات واللاسلكي بقوة 15 وات، بينما يعتمد iPhone 17 على بطارية بسعة 3692 مللي أمبير وشحن لاسلكي أسرع عبر MagSafe/Qi2 بقدرة 25 وات، الفرق في السرعة ملحوظ لكنه ليس جوهريا في الاستخدام اليومي.

3. الكاميرا:

يأتي Galaxy S26 بنظام كاميرا ثلاثية بدقة 50 + 10 + 12 ميجابكسل مع عدسة تليفوتوغرافي مخصصة، ما يوفر حرية أكبر للتصوير عن بعد والبورتريه، بينما يستخدم iPhone 17 كاميرتين رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعريضة بدقة 48 ميجابكسل، مع معالجة ألوان دقيقة ومتسقة، سامسونج توفر ألوانا أكثر حيوية، وآبل تقدم ألوانا طبيعية وثابتة.

4. الأسعار:

يبدأ سعر Galaxy S26 من حوالي 900 دولار، بينما يبدأ iPhone 17 من حوالي 800 دولار، يعكس الفارق مزايا سامسونج الإضافية مثل الكاميرا التليفوتوغرافي، البطارية الأكبر، والميزات البرمجية للتعددية، بينما تقدم آبل استقرارا طويل الأمد وتكاملا سلسا للنظام بسعر أقل قليلا.

مقارنة Galaxy S26 وiPhone 17 Galaxy S26 آيفون 17 مقارنة

