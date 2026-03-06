تحرك جديد لـ جوجل.. متجر Play يحذر من التطبيقات المستنزفة للبطارية

في خطوة جديدة لتحسين تجربة المستخدم وتقليل استهلاك البطارية في الهواتف الذكية، بدأت شركة جوجل Google، في تطبيق تحذيرات داخل متجر Play لتنبيه المستخدمين إلى التطبيقات التي قد تستهلك قدرا أكبر من البطارية مقارنة بالمعدل الطبيعي.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة أعلنتها جوجل خلال العام الماضي تهدف إلى مساعدة المطورين على فهم استهلاك تطبيقاتهم لموارد الجهاز بشكل أفضل، وبالتالي تقليل استنزاف البطارية.

تحذيرات في متجر Play للتطبيقات المستنزفة للبطارية

كانت جوجل قد كشفت في شهر أبريل من العام الماضي عن إطلاق خطة تمتد لعدة سنوات لتزويد المطورين بأدوات وبيانات أكثر دقة حول كيفية استخدام التطبيقات لموارد النظام، والهدف من هذه الخطوة تمكين المطورين من تحسين كفاءة التطبيقات وتقليل التأثير على عمر البطارية.

وفي شهر نوفمبر الماضي، رصدت الشركة وهي تختبر ميزة جديدة في متجر Play تعرض تحذيرا للمستخدمين بشأن التطبيقات التي قد تستهلك البطارية بشكل مفرط، والآن بدأت هذه التحذيرات بالظهور رسميا للمستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن بدأت جوجل في الأول من شهر مارس تطبيق ما يعرف بـ"معالجات الجودة التقنية لقفل الاستيقاظ" Wake Lock Technical Quality Treatments، وهي إجراءات تستهدف التطبيقات التي تبقي معالج الهاتف نشطا حتى عندما تكون شاشة الجهاز مغلقة، أي تلك التي تستهلك موارد الجهاز في الخلفية بشكل كبير.

وبموجب هذه السياسة، قد تتأثر التطبيقات التي تستهلك موارد النظام بشكل مفرط بظهور تحذيرات على صفحاتها داخل المتجر، إضافة إلى تقليل ظهورها في توصيات المتجر أو في واجهات الاكتشاف، ما يعني أن المستخدمين قد لا يعثرون عليها بسهولة إلا عند البحث عنها مباشرة.

وسيظهر التحذير أسفل تقييم التطبيق مباشرة بالنص التالي: “قد يستخدم هذا التطبيق بطارية أكثر من المتوقع بسبب نشاط مرتفع في الخلفية”.

وتهدف جوجل من خلال هذه الخطوة إلى ثني المستخدمين عن تثبيت التطبيقات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة، وفي الوقت نفسه تشجيع المطورين على تطوير تطبيقات أكثر كفاءة في استهلاك البطارية.

ومع ذلك، لن تشمل التحذيرات جميع التطبيقات التي تعمل في الخلفية، فبعض التطبيقات – مثل تطبيقات اللياقة البدنية التي تحفظ بيانات الموقع أو تطبيقات توصيل الطعام التي تعتمد على تحديث الموقع بشكل متكرر – قد يطلب منها فقط تحسين أدائها وتقليل استخدام ميزة "Wake Lock".

أما التحذيرات الجديدة فستظهر فقط للتطبيقات التي تستهلك موارد الجهاز في الخلفية دون مبرر واضح.