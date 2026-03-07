قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3- 2026 والقنوات الناقلة
صلاة الضحى.. اعرف وقتها وكيف تؤديها وماذا تقرأ فيها وآخر موعد لها
سماء إيران تشتعل.. موجة ضربات إسرائيلية ضخمة تضرب طهران وأصفهان
مع استمرار التصعيد.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل الحرب الإيرانية - الأمريكية
دبي وشركة طيران الإمارات تعلنان استئناف الرحلات الجوية بعد الهجوم الإيراني
الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة بدوري محترفي اليد
ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل
لبنان.. مقتـ ل 16 شخصًا وإصابة 35 آخرين في غارات للطيران الإسرائيلي
السعودية تدمر صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج
طيران الإمارات يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر
ضربها بشـ.ومة في نهار رمضان.. ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته في طنطا
محافظات

محافظ أسيوط: انطلاق الدورة الرمضانية للمصالح الحكومية لكرة القدم بمنفلوط

انطلاق الدورة الرمضانية للمصالح الحكومية لكرة القدم بمنفلوط
انطلاق الدورة الرمضانية للمصالح الحكومية لكرة القدم بمنفلوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية للمصالح الحكومية في كرة القدم، والتي تقام على ملعب مركز التنمية الشبابية بمدينة منفلوط، خلال الفترة من 15 رمضان وحتى 21 رمضان، وذلك في إطار مبادرة "لمتنا في رمضان" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة المصرية، تحت شعار "حريفة بلدنا"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط.

تشهد الدورة مشاركة 12 فريقًا يمثلون عددًا من المصالح والهيئات الحكومية بالمحافظة، حيث يضم كل فريق 8 لاعبين إلى جانب جهاز فني مكون من فردين، تمثل عددًا من الجهات الحكومية المختلفة، من بينها مديرية الشباب والرياضة، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الصحة، وقطاع البترول، ونقابة المحامين، والنيابة الإدارية، ومجلس الدولة، ومديرية الأمن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الأوقاف، ومنطقة الأزهر الشريف، إضافة إلى هيئة البريد، وهو ما يعكس تنوع المشاركة والحرص على توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الرياضية بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح محافظ أسيوط أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي في إطار الحرص على تعزيز الروابط الإنسانية والمهنية بين العاملين في المؤسسات الحكومية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، والاستفادة من الأجواء الرمضانية في دعم روح التعاون والتواصل بينهم.

وأضاف أن منافسات اليوم الأول من الدورة شهدت مباريات قوية بين الفرق المشاركة، حيث انتهت مباراة فريقي التربية والتعليم والأزهر الشريف بالتعادل في لقاء اتسم بالندية والحماس، فيما نجح فريق البترول في تحقيق الفوز في مباراته ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وأكد المحافظ أن تنظيم مثل هذه الدورات الرمضانية يأتي في إطار توجه الدولة لدعم الأنشطة الرياضية والشبابية داخل مراكز الشباب، والعمل على استثمار طاقات الشباب والعاملين بالمؤسسات المختلفة في أنشطة إيجابية تعزز قيم الانتماء والعمل الجماعي.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات والفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تسهم في نشر الثقافة الرياضية وتعزيز روح المنافسة الشريفة بين المشاركين، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع، ويعزز من دور مراكز الشباب كمنصات حيوية لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

أسيوط الدورة الرمضانية كرة القدم مركز التنمية الشبابية بمدينة منفلوط وزارة الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بأسيوط المصالح والهيئات الحكومية

