محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لفتاة يتيمة وكرسيًا متحركًا لشقيقها

سلم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جهاز عروسة لفتاة يتيمة مقبلة على الزواج، كما أهدى كرسيًا متحركًا لشقيقها من ذوي الهمم، وذلك في إطار جهود المشاركة المجتمعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين جودة حياتها، في مشهد إنساني يعكس توجهات الدولة نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور نفيسة عبدالسلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، ومحمود ياسين، مدير الشئون الإدارية، حيث جرى تسليم جهاز العروسة الذي تضمن ثلاجة وغسالة وبوتاجاز، إلى جانب تسليم كرسي متحرك لشقيق العروس، بما يسهم في تيسير حركته وتعزيز قدرته على الاندماج في المجتمع.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للعروس ووالدتها، متمنيًا لها حياة زوجية سعيدة ومستقرة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تستهدف إدخال الفرحة على قلوب الأسر البسيطة ومساندتها في بداية مرحلة جديدة من حياتها. وأضاف أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي في صدارة أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكينهم وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة مستمرة في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال، من أجل تلبية احتياجات الأسر غير القادرة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين، بما يعزز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي ويدعم الاستقرار الأسري داخل المحافظة.

وعلى هامش الفعالية، تم توزيع عدد من كراتين المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بالمنطقة المحيطة بسكن الفتاة بمدينة صدفا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير احتياجاتهم الأساسية، تأكيدًا لحرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.