محافظ أسيوط: 135 نشاطًا توعويًا خلال شهر لدعم الاستجابة للقضية السكانية | صور

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تنفيذ 135 نشاطًا توعويًا وتنمويًا من خلال وحدة السكان بالمحافظة خلال شهر فبراير الماضي، استفاد منها 6648 مواطنًا من الأطفال والشباب والسيدات، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وتنفيذ محاور الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الأنشطة نفذت بقيادة الدكتورة نسرين محروس مدير وحدة السكان بأسيوط، وشملت عددًا من المبادرات التي استهدفت رفع الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية، والتمكين الاقتصادي، وتعزيز مفاهيم الصحة الإنجابية والبيئية، ودعم قضايا المرأة والشباب، ومواجهة الاستخدام السلبي للتكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى تنفيذ مبادرة "ثقافتنا في معرفتنا" من خلال 49 ندوة توعوية حول القيم الحياتية ومخاطر الهجرة غير الشرعية والابتزاز الإلكتروني والتسرب من التعليم والتنمر، استفاد منها 3110 شابًا وفتاة، كما تم تنظيم 7 ندوات ضمن مبادرة "تحدث معه" لتمكين الشباب المقبلين على الزواج، استفاد منها 262 شابًا.

وأضاف المحافظ أنه جرى تنفيذ مبادرة "حلها في تدويرها" عبر 16 ندوة وورشة عمل لتعزيز الوعي البيئي بمشاركة 657 سيدة وفتاة، إلى جانب مبادرة "أسرتنا مسئوليتنا" التي شملت 17 ندوة للتمكين الاقتصادي استفادت منها 770 سيدة.

وفي مجال الصحة الإنجابية، تم تنفيذ 31 ندوة ضمن مبادرة "خلفتك مسئوليتك احسبيها صح" للتوعية بمخاطر زواج القاصرات وختان الإناث وأهمية تنظيم الأسرة، استفادت منها 1062 سيدة. كما نفذت 6 تدريبات ضمن مبادرة "أملك في عملك" لتمكين الشباب، و9 ندوات ضمن "رواد العمل السكاني" لتعزيز العمل التطوعي.

وأكد المحافظ استمرار التنسيق مع الجهات الشريكة لتعزيز الوعي المجتمعي وتحسين الخصائص السكانية، بما يسهم في رفع جودة الحياة ودعم مسيرة التنمية بالمحافظة.