قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: طلاب اليوم هم امتداد جيل صنع النصر في العاشر من رمضان

علوان يشهد احتفالية جامعة أسيوط بذكرى العاشر من رمضان .. ويؤكد: روح النصر حاضرة في معركة البناء
علوان يشهد احتفالية جامعة أسيوط بذكرى العاشر من رمضان .. ويؤكد: روح النصر حاضرة في معركة البناء
إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، الاحتفالية الفنية التي نظمتها جامعة أسيوط بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، واللواء أركان حرب أسامة سمير عبد اللطيف قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أحمد عدوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و شوكت صابر أمين عام الجامعة، إلى جانب عدد من العمداء والقيادات الجامعية والعسكرية والتنفيذية، وطلاب الجامعة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي بيت العائلة المصرية، وأسرة "طلاب من أجل مصر".

أُقيمت فعاليات الحفل بالقاعة الكبرى بالمبنى الإداري للجامعة، وبدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة رئيس الجامعة الذي رحب بالحضور في هذه المناسبة الوطنية الخالدة، مؤكدًا أن انتصارات العاشر من رمضان سطرت صفحة مضيئة في سجل العسكرية المصرية، وأثبتت للعالم أن الإرادة المصرية قادرة على صنع التاريخ متى توحدت الصفوف وتكاتفت الجهود موجهًا تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدًا برؤيته الاستراتيجية في قيادة الدولة وسط تحديات إقليمية ودولية معقدة، كما بعث برسالة اعتزاز وتقدير لرجال القوات المسلحة وشهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وفي كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بالتواجد داخل هذا الصرح العلمي العريق، الذي ظل لعقود منارة للعلم والفكر في صعيد مصر، مؤكدًا أن الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان ليس مجرد استدعاء لحدث عسكري عظيم، بل هو استحضار لقيم الإرادة والعزيمة والإيمان التي صنعت النصر.

وأوضح أن العاشر من رمضان لم يكن معركة عسكرية ناجحة فحسب، بل كان تحولًا تاريخيًا جسد قوة الإرادة المصرية، ففي ذلك اليوم المجيد عبر أبطال القوات المسلحة قناة السويس لا بالسلاح وحده، بل بالإيمان والتخطيط الدقيق والانضباط، فاستعاد الوطن ثقته بنفسه واسترد كرامته وأثبت أن المصري قادر على تحقيق المستحيل متى توافرت القيادة الرشيدة والعزيمة الصادقة.

وأشار المحافظ إلى أن ملحمة العبور أرست حقيقة راسخة مفادها أن الشعوب الواعية القادرة على التكاتف تستطيع تحويل المحن إلى منح، والتحديات إلى إنجازات، مؤكدًا أن استدعاء روح أكتوبر اليوم يمثل حافزًا قويًا لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

ووجه محافظ أسيوط حديثه إلى طلاب الجامعة، مؤكدًا أنهم الأمل الحقيقي والامتداد الطبيعي لجيل صنع النصر، موضحًا أنه إذا كان الآباء قد خاضوا معركة التحرير بالسلاح، فإن معركة الأبناء اليوم هي معركة الوعي والعلم والابتكار. ودعاهم إلى التمسك بالهوية الوطنية، ومواجهة الأفكار الهدامة بالمعرفة والحوار المستنير، وجعل الانتماء لمصر دافعًا للتفوق والتميز، ردًا لجميل وطن قدم الشهداء من أجل عزته وكرامته.

وفي ختام كلمته، قدم اللواء محمد علوان التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة كما بعث التحية لرجال القوات المسلحة، ولأرواح الشهداء الذين سطروا بدمائهم أروع صفحات البطولة والفداء، كما وجه الشكر لإدارة جامعة أسيوط على تنظيم هذه الاحتفالية التي تعزز ارتباط الشباب بتاريخهم الوطني المجيد وتغرس فيهم قيم الانتماء والولاء.

واختتمت الاحتفالية بفقرة للإنشاد الديني والأغاني الوطنية قدمتها فرقة جامعة أسيوط بقيادة المايسترو طلعت فهمي، حيث تفاعل الحضور بالتصفيق الحار، في مشهد وطني مهيب رفرفت خلاله أعلام جمهورية مصر العربية، تأكيدًا على أن روح أكتوبر ما زالت نابضة في وجدان المصريين.

أسيوط محافظ أسيوط ذكرى انتصارات العاشر من رمضان جامعة أسيوط معركة التحرير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

خطبة الجمعة

آيات الله في بدر .. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة في رمضان

البخور

الأزهر للفتوى: استخدام البخور والمعطرات في نهار رمضان لا يفطر

غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ44 مِن فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد

غدًا.. البحوث الإسلامية يعقد اللقاء الـ44 من فعاليات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد

بالصور

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد تناول التمر؟

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد