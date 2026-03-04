محافظ أسيوط: طلاب اليوم هم امتداد جيل صنع النصر في العاشر من رمضان

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، الاحتفالية الفنية التي نظمتها جامعة أسيوط بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، واللواء أركان حرب أسامة سمير عبد اللطيف قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أحمد عدوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و شوكت صابر أمين عام الجامعة، إلى جانب عدد من العمداء والقيادات الجامعية والعسكرية والتنفيذية، وطلاب الجامعة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي بيت العائلة المصرية، وأسرة "طلاب من أجل مصر".

أُقيمت فعاليات الحفل بالقاعة الكبرى بالمبنى الإداري للجامعة، وبدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة رئيس الجامعة الذي رحب بالحضور في هذه المناسبة الوطنية الخالدة، مؤكدًا أن انتصارات العاشر من رمضان سطرت صفحة مضيئة في سجل العسكرية المصرية، وأثبتت للعالم أن الإرادة المصرية قادرة على صنع التاريخ متى توحدت الصفوف وتكاتفت الجهود موجهًا تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدًا برؤيته الاستراتيجية في قيادة الدولة وسط تحديات إقليمية ودولية معقدة، كما بعث برسالة اعتزاز وتقدير لرجال القوات المسلحة وشهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وفي كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بالتواجد داخل هذا الصرح العلمي العريق، الذي ظل لعقود منارة للعلم والفكر في صعيد مصر، مؤكدًا أن الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان ليس مجرد استدعاء لحدث عسكري عظيم، بل هو استحضار لقيم الإرادة والعزيمة والإيمان التي صنعت النصر.

وأوضح أن العاشر من رمضان لم يكن معركة عسكرية ناجحة فحسب، بل كان تحولًا تاريخيًا جسد قوة الإرادة المصرية، ففي ذلك اليوم المجيد عبر أبطال القوات المسلحة قناة السويس لا بالسلاح وحده، بل بالإيمان والتخطيط الدقيق والانضباط، فاستعاد الوطن ثقته بنفسه واسترد كرامته وأثبت أن المصري قادر على تحقيق المستحيل متى توافرت القيادة الرشيدة والعزيمة الصادقة.

وأشار المحافظ إلى أن ملحمة العبور أرست حقيقة راسخة مفادها أن الشعوب الواعية القادرة على التكاتف تستطيع تحويل المحن إلى منح، والتحديات إلى إنجازات، مؤكدًا أن استدعاء روح أكتوبر اليوم يمثل حافزًا قويًا لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

ووجه محافظ أسيوط حديثه إلى طلاب الجامعة، مؤكدًا أنهم الأمل الحقيقي والامتداد الطبيعي لجيل صنع النصر، موضحًا أنه إذا كان الآباء قد خاضوا معركة التحرير بالسلاح، فإن معركة الأبناء اليوم هي معركة الوعي والعلم والابتكار. ودعاهم إلى التمسك بالهوية الوطنية، ومواجهة الأفكار الهدامة بالمعرفة والحوار المستنير، وجعل الانتماء لمصر دافعًا للتفوق والتميز، ردًا لجميل وطن قدم الشهداء من أجل عزته وكرامته.

وفي ختام كلمته، قدم اللواء محمد علوان التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة كما بعث التحية لرجال القوات المسلحة، ولأرواح الشهداء الذين سطروا بدمائهم أروع صفحات البطولة والفداء، كما وجه الشكر لإدارة جامعة أسيوط على تنظيم هذه الاحتفالية التي تعزز ارتباط الشباب بتاريخهم الوطني المجيد وتغرس فيهم قيم الانتماء والولاء.

واختتمت الاحتفالية بفقرة للإنشاد الديني والأغاني الوطنية قدمتها فرقة جامعة أسيوط بقيادة المايسترو طلعت فهمي، حيث تفاعل الحضور بالتصفيق الحار، في مشهد وطني مهيب رفرفت خلاله أعلام جمهورية مصر العربية، تأكيدًا على أن روح أكتوبر ما زالت نابضة في وجدان المصريين.