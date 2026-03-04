قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران 72 ساعة
موعد آذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 14 رمضان
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تعرض ناقلة نفط لانفجار قرب الإمارات
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية دمرت مقاتلة إسرائيلية شمال طهران
الصحة: نستهدف الوصول بنسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%
مصر تؤكد رفضها أي ذرائع لتبرير الاعتداءات أو المساس بسيادة الدول العربية
مصر والسعودية والإمارات وعمان وسوريا تحذر من اتساع نطاق الصراع وتهديده للأمن والسلم الدوليين
وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات باغتيال أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني
هجمات على الكويت والعراق.. وتعرض ناقلة نفط لانفجار بالإمارات
مصادر أمنية: مسيرة تستهدف مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق
تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم
رئيس وزراء إسبانيا: نرفض الحرب ونتضامن مع الدول التي تتعرض لهجمات إيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أشاد بدورها المجتمعي| محافظ أسيوط يستقبل وفد شركة تكرير البترول.. ويؤكد حرصه على تهيئة بيئة العمل لجذب الاستثمار

محافظ أسيوط يؤكد تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي خلال استقباله وفد شركة تكرير البترول
محافظ أسيوط يؤكد تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي خلال استقباله وفد شركة تكرير البترول
إيهاب عمر

استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد شركة أسيوط لتكرير البترول برئاسة المهندس عيسي علاق، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لتقديم التهنئة، متمنين له التوفيق في قيادة مسيرة العمل التنفيذي وخدمة أبناء المحافظة.

وضم الوفد المهندس سيد عبد النعيم، مساعد رئيس الشركة للمشروعات، وإيهاب كيلاني، مدير عام العلاقات العامة، حيث نقلوا تهنئة القيادات والعاملين بالشركة، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المحافظة في دفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات الدولة في مختلف القطاعات.

ورحب محافظ أسيوط بالوفد، معربًا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة، مشيدًا بالدور الوطني الذي تضطلع به شركة أسيوط لتكرير البترول باعتبارها إحدى القلاع الصناعية الكبرى بالمحافظة، وإسهاماتها الواضحة في دعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب دورها المجتمعي في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تخدم المواطنين.

وأكد المحافظ حرصه على مد جسور التعاون مع الكيانات الصناعية والاستثمارية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار، بما يسهم في تعظيم الإنتاج، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تلبي تطلعات أهالي أسيوط، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفًا حقيقيًا بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن ثقته في قدرة المحافظ على استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها أسيوط، مؤكدًا استعداد الشركة لتعزيز أوجه التعاون المشترك بما يدعم خطط الدولة التنموية ويعود بالنفع على أبناء المحافظة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والتواصل المشترك بين المحافظة والشركة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من جهود التنمية ويترجمها إلى مشروعات ملموسة تخدم المواطن الأسيوطي.

أسيوط محافظ أسيوط شركة أسيوط لتكرير البترول دعم الاقتصاد المحلي الكيانات الصناعية تعظيم الإنتاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

بالصور

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد