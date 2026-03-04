أشاد بدورها المجتمعي| محافظ أسيوط يستقبل وفد شركة تكرير البترول.. ويؤكد حرصه على تهيئة بيئة العمل لجذب الاستثمار

استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد شركة أسيوط لتكرير البترول برئاسة المهندس عيسي علاق، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لتقديم التهنئة، متمنين له التوفيق في قيادة مسيرة العمل التنفيذي وخدمة أبناء المحافظة.

وضم الوفد المهندس سيد عبد النعيم، مساعد رئيس الشركة للمشروعات، وإيهاب كيلاني، مدير عام العلاقات العامة، حيث نقلوا تهنئة القيادات والعاملين بالشركة، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المحافظة في دفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات الدولة في مختلف القطاعات.

ورحب محافظ أسيوط بالوفد، معربًا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة، مشيدًا بالدور الوطني الذي تضطلع به شركة أسيوط لتكرير البترول باعتبارها إحدى القلاع الصناعية الكبرى بالمحافظة، وإسهاماتها الواضحة في دعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب دورها المجتمعي في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تخدم المواطنين.

وأكد المحافظ حرصه على مد جسور التعاون مع الكيانات الصناعية والاستثمارية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار، بما يسهم في تعظيم الإنتاج، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تلبي تطلعات أهالي أسيوط، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفًا حقيقيًا بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن ثقته في قدرة المحافظ على استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها أسيوط، مؤكدًا استعداد الشركة لتعزيز أوجه التعاون المشترك بما يدعم خطط الدولة التنموية ويعود بالنفع على أبناء المحافظة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والتواصل المشترك بين المحافظة والشركة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من جهود التنمية ويترجمها إلى مشروعات ملموسة تخدم المواطن الأسيوطي.