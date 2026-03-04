محافظ أسيوط: تحرير 2350 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة على المخابز والأسواق

كشفت الحملات التموينية المكثفة التي شهدتها مراكز وأحياء محافظة أسيوط خلال شهر فبراير عن ضبط عدد كبير من المخالفات، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 2350 محضرًا متنوعًا، في إطار خطة شاملة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود.

وأكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن الحملات جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشددًا على أن أجهزة المحافظة لن تتهاون مع أي تلاعب يمس حقوق المواطنين أو الأمن الغذائي.

وأوضح المحافظ أن الحملات، التي نفذت بالتنسيق بين مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة والجهات المعنية، وأسفرت في قطاع المواد البترولية عن ضبط 34 طنًا من السولار والبنزين داخل بعض محطات الوقود لتجميعها والتصرف فيها دون وجه حق، إلى جانب ضبط محطة وقود تتلاعب في معيار الضخ.

وفي مجال السلع الغذائية، تم ضبط 426 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و5 أطنان أعلاف حيوانية بدون فواتير داخل منشأة غير مرخصة، و3192 عبوة مشروبات غازية بدون فواتير، و2772 زجاجة عصير غير صالحة، و4230 عبوة مشروب سكري غير صالح، و873 زجاجة مشروبات غازية منتهية الصلاحية.

كما تم التحفظ على 1710 لترات مواد خام تستخدم في تصنيع المنظفات مجهولة المصدر، و414 عبوة منظفات بدون مستندات، وضبط 120 عبوة مبيد زراعي، و300 زجاجة مكمل غذائي، و11 كرتونة أملاح مواشي، و3 كراتين خميرة مواشي بدون فواتير، وشملت الضبطيات كذلك 500 كيلو دقيق فاخر، و2300 كيلو ردة خشنة، و7 أجولة أسمدة زراعية محظور تداولها، و550 كيلو ملح غير صالح للاستهلاك، و205 كيلو أرز و60 كيلو مكرونة منتهية الصلاحية، وضبط طن أرز ناقص الوزن، وفي ملف الدقيق البلدي المدعم، تم ضبط 110 أجولة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وتحرير محاضر لتصرف بعض المخابز في 74 جوال دقيق بلدي مدعم دون وجه حق.

وعلى صعيد الأنشطة التموينية، تم تحرير 48 محضر غلق لتجار تموينيين، و29 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية، و30 محضر غلق مستودعات بوتاجاز، و65 محضر عدم إعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و19 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و6 محاضر استخدام أسطوانات صغيرة في غير الغرض المخصص لها، و52 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر، و19 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و127 محضر عدم إعلان عن الأسعار بالمحال والمطاعم، و23 محضر عدم حمل شهادات صحية.

وفي قطاع المخابز البلدية وحده، تم تحرير 1841 محضرًا تنوعت بين نقص وزن، وعدم مطابقة مواصفات، وسوء نظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات بشكل يومي ومفاجئ لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (114) أو الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.