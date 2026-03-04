بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. كاف يكشف مواعيد ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) عن مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2026، والتي ستقام بالكامل خلال شهر مارس الجاري.

مواعيد مباريات الذهاب:

تم تعديل توقيتات الجولة الأولى لتتناسب مع مواعيد الإفطار في رمضان:

الجمعة 13 مارس

ماميلودي صن داونز × الملعب المالي | 08:00 مساء

الجيش الملكي × بيراميدز | 12:00 منتصف الليل

السبت 14 مارس

نهضة بركان × الهلال السوداني | 12:00 منتصف الليل

الأحد 15 مارس

الترجي التونسي × الأهلي | 11:00 مساء

مواعيد مباريات الإياب:

السبت 21 مارس

بيراميدز × الجيش الملكي | 06:00 مساء

الأهلي × الترجي التونسي | 09:00 مساء

الأحد 22 مارس

الهلال السوداني × نهضة بركان | 06:00 مساء

الملعب المالي × ماميلودي صن داونز | 06:00 مساء

الطريق إلى نصف النهائي:

سيتواجه الفائز من مباراة بيراميدز والجيش الملكي مع الفائز من مواجهة الهلال السوداني ونهضة بركان في نصف النهائي.

فيما سيواجه الفائز من مجموع لقاءات الأهلي والترجي التونسي نظيره من مجموع مباراتي ماميلودي صن داونز والملعب المالي.