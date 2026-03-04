قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موتوا بغيظكم.. هجوم ناري من هيثم فاروق بعد صدارة الزمالك
رويترز: الجيش الأمريكي نفذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وكالة بريطانية: سفينة في مضيق هرمز أصيبت بـ«مقذوف مجهول»
الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
بيرمي فلوسه في الأرض.. المعارون يكبدون خزينة الأهلي الملايين
إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة
تشييع جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح بالدقهلية..صور
الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
عرض الفيلم التسجيلي "مفتاح العودة" من مسلسل صحاب الأرض
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
تعاون مصري هولندي لتطوير إنتاج البطاطس وتحسين جودة التقاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. كاف يكشف مواعيد ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
إسراء أشرف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) عن مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2026، والتي ستقام بالكامل خلال شهر مارس الجاري.

مواعيد مباريات الذهاب:

تم تعديل توقيتات الجولة الأولى لتتناسب مع مواعيد الإفطار في رمضان:

الجمعة 13 مارس

ماميلودي صن داونز × الملعب المالي | 08:00 مساء

الجيش الملكي × بيراميدز  | 12:00 منتصف الليل

السبت 14 مارس

نهضة بركان × الهلال السوداني | 12:00 منتصف الليل

الأحد 15 مارس

 الترجي التونسي × الأهلي  | 11:00 مساء

مواعيد مباريات الإياب:

السبت 21 مارس

 بيراميدز × الجيش الملكي | 06:00 مساء

الأهلي × الترجي التونسي  | 09:00 مساء

الأحد 22 مارس

الهلال السوداني × نهضة بركان  | 06:00 مساء

الملعب المالي × ماميلودي صن داونز  | 06:00 مساء

الطريق إلى نصف النهائي:

سيتواجه الفائز من مباراة بيراميدز والجيش الملكي مع الفائز من مواجهة الهلال السوداني ونهضة بركان في نصف النهائي.

 فيما سيواجه الفائز من مجموع لقاءات الأهلي والترجي التونسي نظيره من مجموع مباراتي ماميلودي صن داونز والملعب المالي.

مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الأهلي بيراميدز كاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت.. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

اليوم.. قداسة البابا تواضروس الثاني يلتقي الشعب عبر القنوات المسيحية

المجلس القومى للمرأة يشارك بجناح ضمن فعاليات معرض "ملتقى تراث مصر"

المجلس القومى للمرأة يشارك بجناح ضمن فعاليات معرض "ملتقى تراث مصر"

وزير التعليم العالي

وزيرا التعليم العالي والصناعة يبحثان تعزيز التعاون لترجمة الأبحاث العلمية

بالصور

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

أوقاف الشرقية تُسلم 5 أطنان من اللحوم للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

لحوم
لحوم
لحوم

بيطري الشرقية يضبط 13 طن لحوم طازجة ومجمدة ودواجن مجهولة المصدر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان..لا تغفلي عنه على سفرتك

)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك
)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك
)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك

فيديو

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد