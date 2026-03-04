إسرائيل تقتل رحمان مقدم المتهم بتدبير محاولة اغتيال ترامب

أفاد مسئولون إسرائيليون وأمريكيون، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت رحمان مقدم، قائد القوات الخاصة في الحرس الثوري الإيراني، المتهم بتدبير محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب عام 2024.





من جانبه، علّق وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث على العملية قائلا: "تمّ تعقب قائد الوحدة التي حاولت اغتيال ترامب وقتله. حاولت إيران قتل ترامب، لكن ترامب كانت له الكلمة الأخيرة".

وفي رسالة إلى إسرائيل، أضاف: "إلى شريكنا الثابت، إسرائيل: مهمتكم تُنفذ بمهارة لا تُضاهى وعزيمة لا تلين. القتال جنبا إلى جنب مع حليف كفؤ كهذا يُضاعف قوتنا ويُنعش معنوياتنا".

و يُعتبر رحمان مقدم أحد المنظمين الرئيسيين لمحاولة اغتيال ترامب التي أُحبطت خلال حملته الانتخابية، وقد أبلغت تل أبيب البيت الأبيض بالعملية في الساعات الأخيرة.