غواصة أمريكية تغرق سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا.. التفاصيل كاملة

كشفت مصادر أمريكية عن ضربة عسكرية جديدة استهدفت سفينة حربية إيرانية في مياه المحيط الهندي، قبالة السواحل الجنوبية لـ سريلانكا، وسط تصاعد التوتر بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

ضربة من الأعماق

وبحسب ثلاثة مسؤولين أميركيين تحدثوا لوكالة رويترز، فإن غواصة عسكرية أميركية نفذت الغارة، مستهدفة سفينة حربية إيرانية كانت تبحر في المنطقة.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن غواصة تابعة لبلاده أغرقت السفينة قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجيش الأمريكي إغراق 17 سفينة إيرانية منذ السبت الماضي، في مؤشر واضح على تصاعد وتيرة العمليات البحرية.

تضارب في أعداد الضحايا

في المقابل، أعلنت البحرية ووزارة الدفاع في سريلانكا سقوط قتيل وإصابة العشرات، مع تضارب بشأن عدد المفقودين. ففي حين تحدثت تقارير أولية عن 101 مفقود، نفى متحدث باسم البحرية هذه الحصيلة، مؤكداً إنقاذ 32 شخصاً يخضعون حالياً للعلاج في مستشفى بمدينة جالي.

وأوضح وزير الخارجية السريلانكي فيجيتا هيراث أمام البرلمان أن بلاده تلقت نداء استغاثة عند السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش، لتباشر فوراً عملية بحث وإنقاذ بمشاركة القوات الجوية. وأكد إنقاذ ما لا يقل عن 30 شخصاً، مشدداً على أن كولومبو ستتخذ الإجراءات المناسبة بعد استكمال التحقيقات.

وأشار مصدر بحري آخر إلى أن 79 شخصاً نُقلوا إلى المستشفى، أحدهم في حالة حرجة، فيما يُعتقد أن 101 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مرجحاً أن تكون السفينة قد غرقت بالكامل.

"آيريس دينا" ونقطة الزيت

السفينة الإيرانية التي كانت تقل نحو 180 شخصاً، حُددت باسم IRINS Dena، وكانت قد شاركت في مناورات بحرية بخليج البنغال بين 18 و25 فبراير.

واعلن المتحدث باسم البحرية السريلانكية، القائد بوديكا سامباث، انتشال جثث من البحر في موقع الحادث، موضحاً أن فرق الإنقاذ لم تعثر على السفينة نفسها، بل رصدت بقعة زيت واسعة، ما يعزز فرضية غرقها. وأكد أن الحادث وقع خارج المياه الإقليمية السريلانكية، إلا أن بلاده تواصل عمليات البحث التزاماً بالمسؤولية الإنسانية.

وأضاف: "نأمل في إنقاذ المزيد، وسنواصل عملياتنا حتى نتأكد من مصير الجميع".

تهديدات متبادلة

في خلفية المشهد، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد بالقضاء على منظومات الصواريخ البالستية الإيرانية وأسطولها البحري، ما يضع الحادث الأخير في سياق مواجهة بحرية مفتوحة قد تحمل تداعيات أوسع على أمن المنطقة والملاحة الدولية.