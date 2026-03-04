قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: يجوز للمرأة تلاوة القرآن وهي حائض من الموبايل
مسلسل فخر الدلتا| أحمد حاتم ضيف شرف الحلقة 15
لم تكن قادمة لمصر.. وزارة البترول تنفي صلتها بناقلة غاز تعرضت لحادث قبالة سواحل ليبيا
ما حكم صيام مريض الزهايمر؟.. رد قاطع من المفتي
توفيق عكاشة يتوعد المتطاولين بإجراءات قانونية
جهاز الأمن القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
المريض يصوم رمضان أم يفطر؟.. رد حاسم من المفتي
برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب
لاريجاني: اغتيال خامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي
محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ
3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة
غواصة أمريكية تغرق سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا.. التفاصيل كاملة

كشفت مصادر أمريكية عن ضربة عسكرية جديدة استهدفت سفينة حربية إيرانية في مياه المحيط الهندي، قبالة السواحل الجنوبية لـ سريلانكا، وسط تصاعد التوتر بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

ضربة من الأعماق

وبحسب ثلاثة مسؤولين أميركيين تحدثوا لوكالة رويترز، فإن غواصة عسكرية أميركية نفذت الغارة، مستهدفة سفينة حربية إيرانية كانت تبحر في المنطقة. 

وأكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن غواصة تابعة لبلاده أغرقت السفينة قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجيش الأمريكي إغراق 17 سفينة إيرانية منذ السبت الماضي، في مؤشر واضح على تصاعد وتيرة العمليات البحرية.

تضارب في أعداد الضحايا

في المقابل، أعلنت البحرية ووزارة الدفاع في سريلانكا سقوط قتيل وإصابة العشرات، مع تضارب بشأن عدد المفقودين. ففي حين تحدثت تقارير أولية عن 101 مفقود، نفى متحدث باسم البحرية هذه الحصيلة، مؤكداً إنقاذ 32 شخصاً يخضعون حالياً للعلاج في مستشفى بمدينة جالي.

وأوضح وزير الخارجية السريلانكي فيجيتا هيراث أمام البرلمان أن بلاده تلقت نداء استغاثة عند السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش، لتباشر فوراً عملية بحث وإنقاذ بمشاركة القوات الجوية. وأكد إنقاذ ما لا يقل عن 30 شخصاً، مشدداً على أن كولومبو ستتخذ الإجراءات المناسبة بعد استكمال التحقيقات.

وأشار مصدر بحري آخر إلى أن 79 شخصاً نُقلوا إلى المستشفى، أحدهم في حالة حرجة، فيما يُعتقد أن 101 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مرجحاً أن تكون السفينة قد غرقت بالكامل.

"آيريس دينا" ونقطة الزيت

السفينة الإيرانية التي كانت تقل نحو 180 شخصاً، حُددت باسم IRINS Dena، وكانت قد شاركت في مناورات بحرية بخليج البنغال بين 18 و25 فبراير.

واعلن المتحدث باسم البحرية السريلانكية، القائد بوديكا سامباث، انتشال جثث من البحر في موقع الحادث، موضحاً أن فرق الإنقاذ لم تعثر على السفينة نفسها، بل رصدت بقعة زيت واسعة، ما يعزز فرضية غرقها. وأكد أن الحادث وقع خارج المياه الإقليمية السريلانكية، إلا أن بلاده تواصل عمليات البحث التزاماً بالمسؤولية الإنسانية.

وأضاف: "نأمل في إنقاذ المزيد، وسنواصل عملياتنا حتى نتأكد من مصير الجميع".

تهديدات متبادلة

في خلفية المشهد، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد بالقضاء على منظومات الصواريخ البالستية الإيرانية وأسطولها البحري، ما يضع الحادث الأخير في سياق مواجهة بحرية مفتوحة قد تحمل تداعيات أوسع على أمن المنطقة والملاحة الدولية.

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

علي خامنئي وولده مجتبي

المرشد الإيراني الجديد.. من هو مجتبي خامنئي؟ | بروفايل

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

احمد حمدي

مفاجأة.. أسباب استبعاد أحمد حمدي من مباريات الزمالك

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

توزيع الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

محافظ الغربية يتابع توزيع جهاز «مستقبل مصر» لكراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروعًا زراعيًا لإنتاج البطاطس والقمح والنباتات العطرية

جانب من الحدث

بتكلفة 85 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد تتابع تنفيذ مشروع "المدرسة اليابانية " بالداخلة

بالصور

تعرف على أسعار هيونداي إلنترا ‏AD‏ ‏الجديدة بعد الزيادة

هيونداي إلنترا AD
هيونداي إلنترا AD
هيونداي إلنترا AD

سمية الخشاب تثير الجدل بعباية رمضان بالبنفسجى

سمية الخشاب تثير الجدل بعباية رمضان فى اخر ظهور لها
سمية الخشاب تثير الجدل بعباية رمضان فى اخر ظهور لها
سمية الخشاب تثير الجدل بعباية رمضان فى اخر ظهور لها

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز أنيق

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق
كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق
كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق

سارة سلامة تخطف الأنظار رفقة والدها وشقيقتها فى سحور رمضانى

سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى
سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى
سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

