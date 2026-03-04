مسلسل فخر الدلتا| أحمد حاتم ضيف شرف الحلقة 15

شهدت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل فخر الدلتا، ظهورًا مميزًا للنجم أحمد حاتم كـ"ضيف شرف"، في مفاجأة أسعدت جمهور العمل، وأضفت أجواءً خاصة على مجريات الأحداث.

وجاءت مشاركة أحمد حاتم ضمن سياق كوميدي مؤثر.

وكشفت كواليس التصوير، عن أجواء من الحماس والتعاون بين فريق العمل؛ إذ حرص أبطال المسلسل على الترحيب بالنجم احمد حاتم ، في أجواء ودية عكست حالة الانسجام خلف الكاميرا، وهو ما انعكس بدوره على المشهد.

ويشارك في بطولة مسلسل فخر الدلتا إلى جانب أحمد رمزي وتارا عبود، كل من: حنان سليمان، كمال أبو ريّة، علي السبع، أحمد عصام السيد، في عمل يجمع بين الطابع الاجتماعي والكوميدي، ويواصل جذب اهتمام الجمهور مع تصاعد الأحداث.