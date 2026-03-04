توابع الحلقة الاخيرة.. ريهام حجاج تفضح رجل أعمال وتعتزل السوشيال ميديا

ذاعت قناة “CBC دراما”، الحلقة 15 والأخيرة، من مسلسل توابع، من بطولة الفنانة ريهام حجاج، حيث دخلت شهيرة المستشفى بعد ان تعرضت لانهيار عصبي.

حيث شهدت الحلقة عدد من الاحداث، ومنها فضح شهيرة “ريهام حجاج”، لرجل الاعمال هاني العسال، بالاضافة الي منظمومة الفساد التي كانت تدار عبر شركة السوشيال ميديا، حيث تم القبض علي رجل الاعمال، كما اتخذت شهيرة قرار باعتزال السوشيال ميديا وحذفت كل حساباتها من علي مواقع التواصل الإجتماعي، وبدأت في عمل دراسات عليا.

قصة مسلسل توابع:

تجسّد ريهام حجاج، خلال أحداث المسلسل، شخصية “إنفلونسر متخصصة في علم النفس”، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.

أبطال مسلسل توابع

العمل من بطولة ريهام حجاج، ويشاركها كل من: أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، سحر رامي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.