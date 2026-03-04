مسلسل "علي كلاي" الحلقة 15.. حمل روح يشعل الأحداث وميادة تفاجئ الجميع بطلب الزواج من سيف

شهدت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل علي كلاي تصاعدًا دراميًا لافتًا، بعدما تكشفت خيوط جديدة قلبت موازين الصراع بين الشخصيات، في حلقة بدت وكأن الجميع قرر كشف أوراقه دفعة واحدة.

البداية جاءت بمواجهة نارية داخل منزل علي، حين حضر ألمظ وماهر للضغط عليه من أجل بيع أرض دار الأيتام، إلا أنه رفض بشكل قاطع، مؤكدًا أن الأرض ليست محل مساومة. وسرعان ما تحولت المناقشة إلى اشتباك حاد، انتهى بطردهما من الشقة بعد أن فقد أعصابه واعتدى على ماهر، في مشهد أبرز حجم الغضب المتراكم داخله.

في خط موازٍ، اتخذ جلجل خطوة مفاجئة بعرض شراء نصيب مختار السندي في ميراث فاتن الجوهري، ليوافق الأخير، في صفقة من شأنها إعادة ترتيب النفوذ داخل العائلة.

أما علي، الذي يجسده احمد العوضي ، فقرر العودة إلى حلبة الملاكمة بحثًا عن بداية جديدة، حيث خاض سلسلة من المباريات القوية وحقق انتصارات متتالية، جامعًا أموالًا كثيرة ومستعيدًا ثقته بنفسه تدريجيًا.

التطور الأكثر صدمة جاء مع توجه ميادة إلى منصور الجوهري، مؤكدة انتهاء عدتها وحرصها على سمعة عائلتها، لكنها فاجأت الجميع باشتراط الزواج من سيف مقابل إعادة الأموال، ما أصاب ألمظ أبو الدهب ومنصور الجوهري بذهول كبير.

وفي لحظة إنسانية مغايرة، يكتشف علي حمل روح، لتتحول أجواء التوتر إلى فرحة أعادت إليه الأمل في بداية مختلفة. لكن في الخفاء، كان ماهر الجوهري ينسج خيانة جديدة، بعدما اتفق مع أولاد الملك على تسليم علي لهم مقابل الموافقة على زواجه من عيون شقيقتهم، في خطوة تهدد استقراره من جديد.

ورغم النجاحات في الملاكمة، يقرر علي تغيير مساره واستئجار محل لبيع قطع غيار السيارات، غير أن المفاجأة تتجدد بظهور ميادة وشرائها المحل بسعر مرتفع، لتعيد خلط الأوراق وتفتح الباب أمام صراع جديد في الحلقات المقبلة.