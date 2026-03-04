قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي

سيطرت حالة من القلق داخل نادي ريال مدريد؛ بسبب تفاصيل إصابة النجم الفرنسي ومهاجم الفريق كيليان مبابي.

وذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد بدأ أكثر قلقا؛ بعد طلب «مبابي» البقاء في فرنسا، ومتابعة حالته الصحية، والخضوع لبروتوكول علاجي مكثف.

ويعاني مبابي من «التواء في الرباط الخارجي للركبة اليسرى»، وهي إصابة تطارده منذ نهاية عام 2025، وتسببت له في آلام مستمرة منعته من المشاركة بانتظام مؤخرا.

كما تقرر استبعاد خيار «التدخل الجراحي» في الوقت الراهن، والاعتماد بدلاً من ذلك على «علاج تحفظي»؛ بهدف تجنب الغياب الطويل للاعب، وحماية فرصه في المشاركة بكأس العالم 2026.