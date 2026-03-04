قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
الحكم بحبس مدافع مانشستر يونايتد 15 شهرا.. تفاصيل
مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي

مبابي
مبابي
عبدالحكيم أبو علم

سيطرت حالة من القلق داخل نادي ريال مدريد؛ بسبب تفاصيل إصابة النجم الفرنسي ومهاجم الفريق كيليان مبابي.

وذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد بدأ أكثر قلقا؛ بعد طلب «مبابي» البقاء في فرنسا، ومتابعة حالته الصحية، والخضوع لبروتوكول علاجي مكثف.

ويعاني مبابي من «التواء في الرباط الخارجي للركبة اليسرى»، وهي إصابة تطارده منذ نهاية عام 2025، وتسببت له في آلام مستمرة منعته من المشاركة بانتظام مؤخرا.

كما تقرر استبعاد خيار «التدخل الجراحي» في الوقت الراهن، والاعتماد بدلاً من ذلك على «علاج تحفظي»؛ بهدف تجنب الغياب الطويل للاعب، وحماية فرصه في المشاركة بكأس العالم 2026.

مبابي ريال مدريد كرة قدم الدوري الاباني فريق ريال مدريد

