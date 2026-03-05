قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يتفقد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى الرئيسية

محافظ أسيوط يتفقد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى الرئيسية
محافظ أسيوط يتفقد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى الرئيسية
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، مقر منطقة وعظ أسيوط ولجنة الفتوى الرئيسية، للاطمئنان على انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الفتوى والإرشاد الديني ولم الشمل وحل النزاعات الأسرية وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمؤسسات الخدمية على مستوى المحافظة، وذلك بحضور خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق.

وخلال الزيارة، استمع محافظ أسيوط إلى شرح من الدكتور مرتجى عبد الرؤوف شعبان، مدير عام منطقة وعظ أسيوط، عن منظومة العمل داخل المنطقة، موضحًا أن لجنة الفتوى الرئيسية تضم إحدى عشرة لجنة فتوى منتشرة على مستوى مراكز المحافظة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأسئلة واستفسارات المواطنين الشرعية وتقديم الرأي الشرعي المنضبط وفق المنهج الأزهري الوسطي.

وأشار إلى وجود لجنة إضافية بمجمع المصالح، إلى جانب وحدة لم الشمل والتحكيم الأسري، والتي تضطلع بدور مهم في احتواء الخلافات الأسرية والسعي للإصلاح بين الأطراف، فضلًا عن اللجنة العليا للمصالحات – فرع أسيوط – التي تعمل على دعم جهود الصلح المجتمعي وتعزيز الاستقرار داخل القرى والمراكز موضحا أن لجان الفتوى موزعة جغرافيًا لتغطية مختلف أنحاء المحافظة، حيث تتواجد في مراكز منفلوط، القوصية، ديروط، أبوتيج، البداري، الغنايم، صدفا، ساحل سليم، وأبنوب، بما يحقق الانتشار العادل للخدمة ويخفف العبء عن المواطنين.

وأكد المحافظ أهمية الدور الذي تقوم به منطقة الوعظ ولجان الفتوى في ترسيخ مفاهيم الاعتدال والتسامح، مشددًا على دعم المحافظة الكامل لكافة المؤسسات الدينية التي تسهم في نشر الوعي الصحيح، ومواجهة الأفكار المغلوطة، والحفاظ على النسيج المجتمعي.

كما أشاد بالجهود المبذولة في مجال لم الشمل والمصالحات، معتبرًا أن هذه الجهود تمثل صمام أمان حقيقي للمجتمع، وتسهم في الحد من النزاعات وترسيخ قيم التراحم والتكافل بين أبناء المحافظة.

واختتم اللواء محمد علوان جولته بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الدينية لخدمة المواطنين، وتقديم نموذج متكامل للعمل المشترك الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات.

