تشكيل هجومي لـ الأهلي في مواجهة المقاولون العرب بدوري نايل

استقر ييس تورب المدير الفني لفريق النادي الأهلي علي ملامح تشكيل المارد الاحمر لمواجهة المقاولون العرب اليوم الخميس في إطار منافسات الجوله الاخيره من الدور الاول لبطولة الدوري

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع امام المقاولون العرب كالتالي :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد عيد، هادي رياض، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور

خط الهجوم: زيزو، تريزيجيه، مروان عثمان.

وكان الاهلي قد تعادل امام زد خلال مواجهته الاخيره في الدوري

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 37 نقطة

بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة