وزير الصحة والسكان يستعرض حصاد إنجازات القطاع العلاجي خلال يناير 2026

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الخدمات الطبية خلال شهر يناير 2026، ضمن استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات في جميع محافظات الجمهورية، والتي شملت تحديث البنية التحتية وتدريب الكوادر وتوسيع المبادرات الرئاسية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إدخال وتشغيل 28 خدمة ووحدة طبية جديدة في 6 محافظات، ففي القاهرة بدأت جراحات العمود الفقري بمستشفى شبرا العام، واستحدثت خدمة منظار القلب بروض الفرج، وحقن الفقرات بمنشية البكري، والماموجرام، وجراحات الوجه والفكين، أما في القليوبية فتم إضافة وحدة الغسيل الكلوي والأشعة المقطعية والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بطوخ، والرنين المغناطيسي والقسطرة الطرفية والقلبية بالقناطر المركزي، والأشعة المقطعية بأبو المنجا.

وبمحافظة البحيرة، تم تشغيل القسطرة القلبية وجراحات الوجه والفكين والأوعية الدموية والمخ والأعصاب بكفر الدوار العام، وتفعيل جراحات الوجه والفكين والأوعية بإدكو المركزي، وإنشاء وحدة أسنان متكاملة بحميات دمنهور، والقسطرة القلبية بإيتاي البارود، وعيادات التخاطب والكلى ومبادرة الكشف النفسي والعصبي والرمد لمرضى الغسيل بحوش عيسى، كما تم افتتاح عيادة الأطفال والجراحة بحميات التل بالإسماعيلية، والغسيل البريتوني بمنيا القمح بالشرقية، وعيادة المخ والأعصاب بإبشواي المركزي بالفيوم.

وأشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، إلى دعم مستشفيات المنيرة وطوخ والمنزلة وحمدي الطباخ وكفر الدوار وفوة بـ124 سريرًا وحضانة جديدة لاستيعاب الحالات الحرجة، مع تزويد محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية والمنيا ودمياط ومطروح وكفر الشيخ بأكثر من 200 جهاز طبي حديث، شملت أجهزة الأشعة المقطعية والماموجرام والتنفس الصناعي عالي التردد وماكينات الغسيل الكلوي الحديثة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، افتتاح وتشغيل أكثر من 40 وحدة وقسمًا طبيًا جديدًا في 15 محافظة، شملت عيادة حول الأطفال ووحدة التصلب المتعدد وجهاز رسم قلب وتخدير بمستشفيات القاهرة، والعيادات الخارجية والمعمل والغسيل الكلوي والأشعة والحضانات والرعاية بطوخ، وتجديد قسم الباطنة ووحدة العناية المتوسطة بالجمالية، والعناية المركزة للأطفال بالمنزلة، ووحدة السكتة الدماغية وعيادات الصدر والحساسية بمطاي، وعيادات الأوعية والجلدية والتغذية بدمياط العام، ووحدة الغسيل الكلوي بمطروح العام، ووحدة قسطرة القلب وملحق العناية بكفر الدوار، وإعادة تفعيل عيادة السكر بحميات دمنهور، ووحدات العناية المركزة للأطفال والتغذية وجراحة الأطفال بقنا وأبو تشت وقوص وفرشوط ونجع حمادي، وقسم العمليات والعظام والأطفال الداخلية بالسعديين، وقسم العلاج الطبيعي بحميات دسوق، وقسم الداخلي والاستقبال بفوة، ومبنى قسطرة القلب بدسوق العام، ومركز جراحات الجهاز الهضمي والكبد ووحدة السكتة الدماغية بسيدي غازي، ووحدة الغسيل الكلوي بالعناية المركزة بصدر بني سويف.

وقال إن الوزارة نفذت برامج تدريبية لأكثر من 2590 متدربًا في مكافحة العدوى والإنعاش القلبي وإدارة الحالات الحرجة، وعقدت 44 مؤتمرًا علميًا، وحققت مستشفيات دمياط مراكز متقدمة في مسابقات الحالات الإكلينيكية النادرة للسنة السادسة على التوالي، إلى جانب ندوات تثقيفية حول التدخين والمضادات الحيوية والرضاعة الطبيعية والتغذية والنظافة استفاد منها نحو 12839 مواطنًا.

وأضاف أن الوزارة وسعت تطبيق الميكنة في نفقة الدولة وجلسات الغسيل الكلوي والفاتورة الإلكترونية، وأبرمت 5 بروتوكولات تعاون مع جامعات بنها والمنيا والزمالة المصرية لسد العجز في التخصصات النادرة وتبادل الخبرات.

خطة شاملة لتطوير البنية التحتية

وأكد وزير الصحة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية ودعم المستشفيات بالأجهزة الحديثة واستحداث خدمات متخصصة، لضمان سرعة تقديم الرعاية وتقليل قوائم الانتظار وتحقيق العدالة الصحية في جميع المناطق.