قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة والسكان يستعرض حصاد إنجازات القطاع العلاجي خلال يناير 2026

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الخدمات الطبية خلال شهر يناير 2026، ضمن استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات في جميع محافظات الجمهورية، والتي شملت تحديث البنية التحتية وتدريب الكوادر وتوسيع المبادرات الرئاسية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إدخال وتشغيل 28 خدمة ووحدة طبية جديدة في 6 محافظات، ففي القاهرة بدأت جراحات العمود الفقري بمستشفى شبرا العام، واستحدثت خدمة منظار القلب بروض الفرج، وحقن الفقرات بمنشية البكري، والماموجرام، وجراحات الوجه والفكين، أما في القليوبية فتم إضافة وحدة الغسيل الكلوي والأشعة المقطعية والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بطوخ، والرنين المغناطيسي والقسطرة الطرفية والقلبية بالقناطر المركزي، والأشعة المقطعية بأبو المنجا.

وبمحافظة البحيرة، تم تشغيل القسطرة القلبية وجراحات الوجه والفكين والأوعية الدموية والمخ والأعصاب بكفر الدوار العام، وتفعيل جراحات الوجه والفكين والأوعية بإدكو المركزي، وإنشاء وحدة أسنان متكاملة بحميات دمنهور، والقسطرة القلبية بإيتاي البارود، وعيادات التخاطب والكلى ومبادرة الكشف النفسي والعصبي والرمد لمرضى الغسيل بحوش عيسى، كما تم افتتاح عيادة الأطفال والجراحة بحميات التل بالإسماعيلية، والغسيل البريتوني بمنيا القمح بالشرقية، وعيادة المخ والأعصاب بإبشواي المركزي بالفيوم.

وأشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، إلى دعم مستشفيات المنيرة وطوخ والمنزلة وحمدي الطباخ وكفر الدوار وفوة بـ124 سريرًا وحضانة جديدة لاستيعاب الحالات الحرجة، مع تزويد محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية والمنيا ودمياط ومطروح وكفر الشيخ بأكثر من 200 جهاز طبي حديث، شملت أجهزة الأشعة المقطعية والماموجرام والتنفس الصناعي عالي التردد وماكينات الغسيل الكلوي الحديثة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، افتتاح وتشغيل أكثر من 40 وحدة وقسمًا طبيًا جديدًا في 15 محافظة، شملت عيادة حول الأطفال ووحدة التصلب المتعدد وجهاز رسم قلب وتخدير بمستشفيات القاهرة، والعيادات الخارجية والمعمل والغسيل الكلوي والأشعة والحضانات والرعاية بطوخ، وتجديد قسم الباطنة ووحدة العناية المتوسطة بالجمالية، والعناية المركزة للأطفال بالمنزلة، ووحدة السكتة الدماغية وعيادات الصدر والحساسية بمطاي، وعيادات الأوعية والجلدية والتغذية بدمياط العام، ووحدة الغسيل الكلوي بمطروح العام، ووحدة قسطرة القلب وملحق العناية بكفر الدوار، وإعادة تفعيل عيادة السكر بحميات دمنهور، ووحدات العناية المركزة للأطفال والتغذية وجراحة الأطفال بقنا وأبو تشت وقوص وفرشوط ونجع حمادي، وقسم العمليات والعظام والأطفال الداخلية بالسعديين، وقسم العلاج الطبيعي بحميات دسوق، وقسم الداخلي والاستقبال بفوة، ومبنى قسطرة القلب بدسوق العام، ومركز جراحات الجهاز الهضمي والكبد ووحدة السكتة الدماغية بسيدي غازي، ووحدة الغسيل الكلوي بالعناية المركزة بصدر بني سويف.

وقال إن الوزارة نفذت برامج تدريبية لأكثر من 2590 متدربًا في مكافحة العدوى والإنعاش القلبي وإدارة الحالات الحرجة، وعقدت 44 مؤتمرًا علميًا، وحققت مستشفيات دمياط مراكز متقدمة في مسابقات الحالات الإكلينيكية النادرة للسنة السادسة على التوالي، إلى جانب ندوات تثقيفية حول التدخين والمضادات الحيوية والرضاعة الطبيعية والتغذية والنظافة استفاد منها نحو 12839 مواطنًا.

وأضاف أن الوزارة وسعت تطبيق الميكنة في نفقة الدولة وجلسات الغسيل الكلوي والفاتورة الإلكترونية، وأبرمت 5 بروتوكولات تعاون مع جامعات بنها والمنيا والزمالة المصرية لسد العجز في التخصصات النادرة وتبادل الخبرات.

خطة شاملة لتطوير البنية التحتية

وأكد وزير الصحة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية ودعم المستشفيات بالأجهزة الحديثة واستحداث خدمات متخصصة، لضمان سرعة تقديم الرعاية وتقليل قوائم الانتظار وتحقيق العدالة الصحية في جميع المناطق.

الرعاية المستشفيات وزير الصحة والسكان القطاع العلاجي 2026 الخدمات التخصصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

ترشيحاتنا

اندلع حريق في محل للملابس والأدوات الرياضية بأسيوط

السيطرة على حريق في محل للملابس والأدوات الرياضية بأسيوط

ارشيفية

سيارة تطيح بشاب أثناء عبوره الطريق في الوراق

حادث تصادم بالبحيرة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة أجرة على محور الضبعة بالبحيرة

بالصور

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد