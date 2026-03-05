الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 2,865 طنًا من المساعدات الغذائية عبر قافلة «زاد العزة» 150

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 150، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة في يومها الـ 150، نحو 2,865 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي شملت: أكثر من 1,320 طنًا سلال غذائية ودقيق، أكثر من 465 طنًا مستلزمات إغاثية وعناية شخصية، فضلًا عن أكثر من 1,080 طنًا مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية؛ وذلك دعمًا للاحتياجات الأساسية العاجلة داخل القطاع.

كما واصل الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي تضمنت أكثر من 1,820 قطعة ملابس شتوية، 3,300 بطانية، 6,600 حصيرة، 7,800 مرتبة، أكثر من 1,020 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.