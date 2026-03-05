قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تكشف إنجازات تطوير خدمات طب وجراحة العيون في يناير 2026

ارشيفية
ارشيفية
عبدالصمد ماهر

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التخصصات الدقيقة وجودة الرعاية الطبية، واصلت وزارة الصحة والسكان جهود تطوير مستشفيات وأقسام طب وجراحة العيون على مستوى الجمهورية عبر محاور رئيسية تشمل تحسين البنية التحتية، استحداث خدمات متخصصة، تنفيذ المبادرات الرئاسية، ورفع كفاءة الفرق الطبية.

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن العيادات العامة والتخصصية بمستشفيات طب وجراحة العيون استقبلت خلال يناير الماضي 180,728 مواطنًا بالعيادات العامة و13,359 بالتخصصية، مع تقديم فحوصات دقيقة (سونار، OCT، مجال إبصار وغيرها)، وإجراء 2,879 عملية نوعية ساهمت في تصفية قوائم الانتظار بشكل كبير.

وتضمنت الإنجازات توريد أجهزة تعقيم بلازما حديثة لمستشفيات أسيوط وطنطا والإسكندرية، وافتتاح قسم عمليات طب وجراحة العيون بمستشفى المنزلة العام لأول مرة، إطلاق مواقع إلكترونية لحجز مسبق في بني سويف والفيوم، وافتتاح قسم الحول والتجميل بشبرا العام مع إجراء أول جراحة ناجحة به.

نجاحات طبية بارزة

وسجلت المستشفيات نجاحات طبية بارزة منها: أول تركيب صمام لضبط ضغط العين بالفيوم، إنقاذ عين طفلة مبتسرة ضمن مبادرة «رؤية أمل» بالمنصورة، جراحات زراعة قرنية وحقن بوتكس لتشنج الجفون، وتصفية قوائم الانتظار كليًا في نجع حمادي وقليوب ودمياط مع تكثيف عمليات المياه البيضاء والحول لطلاب المدارس.

واستمرت المبادرات الرئاسية بنشاط، حيث شملت فحوصات مكثفة للجلوكوما في إمبابة وأسيوط والفيوم، تفعيل بروتوكول فحص قاع العين لمرضى الغسيل الكلوي في 6 محافظات، إرسال قافلة طبية من إمبابة إلى العياط كشفت على أكثر من 500 حالة، إطلاق مبادرة رقمية للكشف المبكر عن أمراض الشبكية عبر اختبار أمسلر المنزلي المرتبط بحجز إلكتروني.

وعلى صعيد التدريب، تم تأهيل 75 طبيبًا في الإسكندرية والشرقية والقليوبية على جراحات الفاكو والشبكية والحول، بجانب استضافة البروفيسور طارق الشعراوي بمستشفى الفيوم لنقل خبرات عالمية في جراحات الجلوكوما.

وتؤكد الوزارة استمرار التحديث الشامل لأقسام طب وجراحة العيون بأحدث التقنيات العالمية لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المصري وتتماشى مع أعلى المعايير الدولية.

الصحة جراحة العيون الرعاية الطبية وزارة الصحة والسكان المبادرات الرئاسية تحسين البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

ترشيحاتنا

وزير الطاقة اللبنانى يؤكد عدم وجود أزمة محروقات

وزير الطاقة اللبناني يؤكد عدم وجود أزمة محروقات

تركيا

تركيا : أعمال الجماعة الكردية الانفصالية تهديد لأمن إيران والمنطقة

ميلوني تعرب عن قلقها إزاء تصاعد الأزمة الإيرانية

رئيس وزراء إيطاليا تعرب عن قلقها إزاء تصاعد الأزمة الإيرانية

بالصور

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد