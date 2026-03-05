الصحة تكشف إنجازات تطوير خدمات طب وجراحة العيون في يناير 2026

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التخصصات الدقيقة وجودة الرعاية الطبية، واصلت وزارة الصحة والسكان جهود تطوير مستشفيات وأقسام طب وجراحة العيون على مستوى الجمهورية عبر محاور رئيسية تشمل تحسين البنية التحتية، استحداث خدمات متخصصة، تنفيذ المبادرات الرئاسية، ورفع كفاءة الفرق الطبية.

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن العيادات العامة والتخصصية بمستشفيات طب وجراحة العيون استقبلت خلال يناير الماضي 180,728 مواطنًا بالعيادات العامة و13,359 بالتخصصية، مع تقديم فحوصات دقيقة (سونار، OCT، مجال إبصار وغيرها)، وإجراء 2,879 عملية نوعية ساهمت في تصفية قوائم الانتظار بشكل كبير.

وتضمنت الإنجازات توريد أجهزة تعقيم بلازما حديثة لمستشفيات أسيوط وطنطا والإسكندرية، وافتتاح قسم عمليات طب وجراحة العيون بمستشفى المنزلة العام لأول مرة، إطلاق مواقع إلكترونية لحجز مسبق في بني سويف والفيوم، وافتتاح قسم الحول والتجميل بشبرا العام مع إجراء أول جراحة ناجحة به.

نجاحات طبية بارزة

وسجلت المستشفيات نجاحات طبية بارزة منها: أول تركيب صمام لضبط ضغط العين بالفيوم، إنقاذ عين طفلة مبتسرة ضمن مبادرة «رؤية أمل» بالمنصورة، جراحات زراعة قرنية وحقن بوتكس لتشنج الجفون، وتصفية قوائم الانتظار كليًا في نجع حمادي وقليوب ودمياط مع تكثيف عمليات المياه البيضاء والحول لطلاب المدارس.

واستمرت المبادرات الرئاسية بنشاط، حيث شملت فحوصات مكثفة للجلوكوما في إمبابة وأسيوط والفيوم، تفعيل بروتوكول فحص قاع العين لمرضى الغسيل الكلوي في 6 محافظات، إرسال قافلة طبية من إمبابة إلى العياط كشفت على أكثر من 500 حالة، إطلاق مبادرة رقمية للكشف المبكر عن أمراض الشبكية عبر اختبار أمسلر المنزلي المرتبط بحجز إلكتروني.

وعلى صعيد التدريب، تم تأهيل 75 طبيبًا في الإسكندرية والشرقية والقليوبية على جراحات الفاكو والشبكية والحول، بجانب استضافة البروفيسور طارق الشعراوي بمستشفى الفيوم لنقل خبرات عالمية في جراحات الجلوكوما.

وتؤكد الوزارة استمرار التحديث الشامل لأقسام طب وجراحة العيون بأحدث التقنيات العالمية لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المصري وتتماشى مع أعلى المعايير الدولية.