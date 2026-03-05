قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الغيابات كابوس الأهلي أمام المقاولون العرب اليوم

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

يواجه فريق الأهلي نظيره المقاولون العرب اليوم الخميس علي استاد الجبل الأخضر في اطار منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري

ويعاني فريق الأهلي من غيابات عديدة للإصابة أو لأسباب فنية. 

ويغيب عن الاهلي كل من : يلسين كامويش، محمد هاني، محمد شكري وياسين مرعي، حمزة علاء، وعمرو الجزاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ويوسف بلعمري وهادي رياض وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد وأحمد سيد زيزو ومروان عثمان وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

الاهلي المقاولون العرب الدوري

