الغيابات كابوس الأهلي أمام المقاولون العرب اليوم

يواجه فريق الأهلي نظيره المقاولون العرب اليوم الخميس علي استاد الجبل الأخضر في اطار منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري

ويعاني فريق الأهلي من غيابات عديدة للإصابة أو لأسباب فنية.

ويغيب عن الاهلي كل من : يلسين كامويش، محمد هاني، محمد شكري وياسين مرعي، حمزة علاء، وعمرو الجزاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ويوسف بلعمري وهادي رياض وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد وأحمد سيد زيزو ومروان عثمان وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.