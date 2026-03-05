قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود في الدوري المصري

بيراميدز
بيراميدز
عبدالله هشام

يواجه فريق بيراميدز منافسه حرس الحدود، مساء اليوم، على ستاد “حرس الحدود” بالمكس ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل بيراميدز المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة الضغط على صدارة جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 37 نقطة جمعها من 18 مباراة.

موعد مباراة بيراميدز

تقام مباراة بيراميدز وحرس الحدود مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، تُذاع عبر قناة أون سبورت 2، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في سباق المنافسة على اللقب، خاصة في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة.

ويحاول بيراميدز عبور الصدمة القوية بالخسارة أمام الزمالك في الجولة الماضية بنتيجة هدف دون رد وفقدانه صدارة الترتيب.

ويعتمد الجهاز الفني لبيراميدز على حالة الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الجولات الماضية، إلى جانب امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على حسم المواجهات الصعبة خارج الديار.

في المقابل، يخوض حرس الحدود اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، في ظل موقفه الصعب بجدول الترتيب، إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة من 19 مباراة. ويسعى الفريق السكندري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على الهروب من مناطق الهبوط.

المباراة تمثل فرصة مهمة لحرس الحدود لاستعادة الثقة وتحسين موقعه في جدول المسابقة، خاصة مع اشتداد المنافسة في المراكز الأخيرة.

بيراميدز حرس الحدود فريق بيراميدز الدوري المصري

