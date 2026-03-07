قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
إيران تهدد مواطنيها: تصوير مواقع القصف يحولك إلى “جاسوس للعدو”
ضبط سائق وآخر روجا المخدرات بسيارة ميكروباص في القليوبية
ترامب يطالب إيران بـ«استسلام غير مشروط»… لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يقبلها الله من غير المسلم.. صلاة تغفر الذنوب وتجلب الرزق في رمضان
تحقيقات وملفات

تصعيد وتداعيات خطيرة| خسائر لأمريكا وإسرائيل.. وترامب يثير الجدل حول الدولة التالية بعد إيران

تصعيد وتداعيات خطيرة.. خسائر لأمريكا وإسرائيل وترامب يثير الجدل حول الدولة التالية بعد إيران
تصعيد وتداعيات خطيرة.. خسائر لأمريكا وإسرائيل وترامب يثير الجدل حول الدولة التالية بعد إيران
ياسمين القصاص

في ليلة بدت وكأنها تحمل ملامح مرحلة جديدة من التوتر العالمي، تداخلت التطورات الاقتصادية مع التصعيد العسكري في مشهد واحد يعكس حجم الاضطراب الذي تشهده الساحة الدولية. 

بينما تكبدت الأسواق المالية الأمريكية خسائر ملحوظة أثارت قلق المستثمرين، كانت منطقة الشرق الأوسط تعيش على وقع مواجهات عسكرية متصاعدة واشتباكات دامية، في وقت تتزايد فيه التصريحات السياسية التي توحي بإمكانية اتساع دائرة الصراع إلى مناطق أخرى. 

وهذه التطورات المتزامنة جعلت من تلك الليلة واحدة من أكثر الليالي توترا، حيث امتدت تداعياتها من أسواق المال في الولايات المتحدة إلى ساحات المواجهة في الشرق الأوسط.

شهدت المنطقة ليلة مرعبة، تزامنت فيها خسائر ملموسة في الولايات المتحدة وأسواقها المالية مع تصعيد عسكري واسع في الشرق الأوسط، فقد تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنسب ملحوظة في قطاعات المواد الأساسية والصناعات والخدمات الصحية، بينما تصاعدت الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله وإيران، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض واضح الخميس، حيث تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.61% مسجلا أدنى مستوى له خلال شهر، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 0.57%، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.26%. 

وشهدت قطاعات المواد الأساسية والصناعات والخدمات الصحية أكبر الخسائر خلال التداولات، في ظل تزايد المخاوف لدى المستثمرين من تأثير تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط على استقرار الأسواق العالمية وحركة الاقتصاد الدولي.

 

تصعيد ميداني في لبنان وإسرائيل وإيران

وعلى الصعيد الميداني، تواصلت الاشتباكات والهجمات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل، ما أدى إلى سقوط 123 شهيدا و683 جريحا، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين من المناطق المتضررة جراء القصف المتبادل. 

وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط وعدد من الجنود بجروح متفاوتة، بينها إصابات خطيرة، خلال الاشتباكات الدائرة في جنوبي لبنان.

وفي تطور آخر، شنت إيران هجمات وصفت بالعنيفة على مناطق في وسط إسرائيل، من بينها مدينة القدس، حيث سقطت شظايا صاروخية قرب مطار بن جوريون. 

 

تصريحات ترامب حول كوبا وفنزويلا

وفي خضم هذه التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنهي أولا عمليتها العسكرية ضد إيران قبل التحرك نحو كوبا، مشيدا في الوقت ذاته بوزير الخارجية ماركو روبيو على جهوده في إدارة الملف الكوبي.

وأضاف ترامب أن ما يحدث في كوبا "أمر مذهل"، مؤكدا أن التحرك الأمريكي تجاهها سيأتي بعد انتهاء العملية العسكرية ضد إيران.

كما أعرب عن ثقته بأن الأوضاع في فنزويلا مستقرة، مشيرا إلى وجود تعاون نفطي بين واشنطن وكاراكاس، حيث تحصل الولايات المتحدة على كميات كبيرة من النفط الفنزويلي يتم نقلها إلى مدينة هيوستن ومناطق أخرى من أجل تكريرها.

خطط أمريكية محتملة

من جانب آخر، ذكرت مجلة "ذا أتلانتيك" أن القيادة الأمريكية تدرس احتمال تنفيذ عملية عسكرية ضد كوبا، في ظل اعتقاد الإدارة الأمريكية بأن الإجراءات العسكرية التي اتخذتها ضد إيران وفنزويلا تحقق نتائج ملموسة على الأرض.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس ترامب وفريقه يرون أن التحركات الأمريكية تسير وفق الخطة الموضوعة مسبقا، مع متابعة دقيقة للتطورات المتسارعة على مختلف الجبهات، في ظل مخاوف متزايدة من اتساع رقعة التوترات الدولية خلال الفترة المقبلة.

