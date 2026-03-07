إعلام لبناني: 5 شهداء جراء غارة للاحتلال على بلدة جبشيت في محافظة النبطية

أعلن إعلام لبناني، عن 5 شهداء جراء غارة للاحتلال على بلدة جبشيت في محافظة النبطية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكشف حزب الله اللبناني تفاصيل الإشتباكات التي وقعت بين عناصر الحزب وقوات الاحتلال في بلدة النبي شيت بالبقاع .

وقال حزب الله اللبناني في بيان له : رصد مجاهدونا تسلّل 4 مروحيّات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الاتجاه السوري حيث عمدت إلى إنزال قوّة مشاة عند مثلّث جرود بلدات يحفوفا الخريبة ومعربون.

وأضاف البيان اللبناني : وتقدّمت قوّة المشاة المعادية باتّجاه الحيّ الشرقيّ لبلدة النبي شيت (حي آل شكر) وعند وصولها إلى المقبرة اشتبكت معها مجموعة من مجاهدينا بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، وتطور الاشتباك بعد انكشاف القوّة المعادية، حيث لجأ العدو إلى تنفيذ أحزمة ناريّة مكثّفة شملت نحو أربعين غارة مستعملاً الطيران الحربيّ والمروحيّ لأجل تأمين انسحاب القوّة من منطقة الاشتباك.

وتابع الحزب : في غضون ذلك، نفّذ سلاح المدفعيّة في المقاومة رمايات مركّزة بالأسلحة المناسبة على محيط منطقة الاشتباك وعلى امتداد مسار انسحاب القوّة المعادية.

وختم الحزب بيانه بالقول : كما شارك أهالي القرى المجاورة في الإسناد الناري.